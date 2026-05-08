Introduzione

Inter Campione d’Italia, Pisa e Verona retrocesse in Serie B. Sono questi i verdetti già scritti della stagione che volge al termine. Arriviamo da una giornata piena di pareggi e con qualche big che ha inciampato quando poteva staccare le avversarie e la lotta per la zona Champions si è riaccesa in maniera importante visto che abbiamo tre squadre racchiuse in soli tre punti (e una delle tre dovrà accontentarsi dell’Europa League). Sul fondo sono rimaste invece Lecce e Cremonese a lottare per un posto al sole. I grigiorossi si sono fatti rimontare dalla Lazio ma ora chiedono strada a un Pisa senza più obiettivi



Questa settimana si sono rivisti si Kean, che era in permesso, sia Lukaku. Il belga si è allenato a parte dopo le tensioni a distanza delle ultime settimane. Non ci sarà contro il Bologna ma forse la sua stagione non è finita. C’è però da fare il punto su ballottaggi, rientri, nuovi stop e soprattutto turnover. Un bel po’ di squadre senza troppi stimoli di classifica potrebbero già lanciare nuovi volti o lasciar spazio a chi ha giocato meno (preservando chi poi avrà il Mondiale). Per tutte le notizie sulle probabili formazioni della 36^ giornata non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Ecco le ultime dai ritiri