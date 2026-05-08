Introduzione
Inter Campione d’Italia, Pisa e Verona retrocesse in Serie B. Sono questi i verdetti già scritti della stagione che volge al termine. Arriviamo da una giornata piena di pareggi e con qualche big che ha inciampato quando poteva staccare le avversarie e la lotta per la zona Champions si è riaccesa in maniera importante visto che abbiamo tre squadre racchiuse in soli tre punti (e una delle tre dovrà accontentarsi dell’Europa League). Sul fondo sono rimaste invece Lecce e Cremonese a lottare per un posto al sole. I grigiorossi si sono fatti rimontare dalla Lazio ma ora chiedono strada a un Pisa senza più obiettivi
Questa settimana si sono rivisti si Kean, che era in permesso, sia Lukaku. Il belga si è allenato a parte dopo le tensioni a distanza delle ultime settimane. Non ci sarà contro il Bologna ma forse la sua stagione non è finita. C’è però da fare il punto su ballottaggi, rientri, nuovi stop e soprattutto turnover. Un bel po’ di squadre senza troppi stimoli di classifica potrebbero già lanciare nuovi volti o lasciar spazio a chi ha giocato meno (preservando chi poi avrà il Mondiale). Per tutte le notizie sulle probabili formazioni della 36^ giornata non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Ecco le ultime dai ritiri
Quello che devi sapere
Torino-Sassuolo, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
Torino
- “Zapata, Adams e Pedersen sono convocati. Poi vedremo il minutaggio che potranno avere”. Queste le parole di D’Aversa sui recuperati per la sfida contro il Sassuolo
- In difesa ancora assente Ismajli mentre Maripan non si è allenato con il resto della squadra pur dando la disponibilità per esserci venerdì sera. Dietro quindi tocca ancora a Marianucci
- Granata che dovrebbero schierarsi con un 3-5-1-1 con Vlasic a supporto di Simeone e con un Casadei in più in mediana. Pacchetto di interni di centrocampo completato da Ilkhan e Gineitis
Sassuolo
- Qualche dubbio tra attacco e difesa per quel che riguarda l’XI di partenza di Fabio Grosso. Il punto fermo resta la mediana con Matic sempre avanti su Lipani
- Dietro Idzes non ha viaggiato con la squadra causa febbre ma il difensore conta di raggiungere lo stesso i compagni. Dietro quindi Walukiewicz è dato per partente al centro con Muharemovic
- Davanti Nzola resta in vantaggio su Pinamonti. Berardi non è al 100% ma il capitano neroverde ha comuque buone possibilità di giocare dal primo minuto
Probabili Formazioni
TORINO (3-5-1-1): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Aboukhlal, Anjorin, Ismajli
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Nzola, Laurienté
Squalificati: Fadera
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé
Cagliari-Udinese, sabato ore 15
Cagliari
- Pisacane ha recuperato Raterink ma monitora la situazione di Deiola, colpito da affaticamento muscolare. Quasi impossibile il suo recupero. Out anche Liteta per una lesione ai flessori
- Mazzitelli invece può recuperare dal problema al polpaccio. Rodriguez invece è tornato a lavorare con il resto dei compagni dopo il problema accusato al retto femorale sinistro
- Davanti non ci sarà Borrelli che ha chiuso anzitempo la propria stagione: per l’attaccante stiramento al bicipite femorale. Mendy è la prima alternativa. Opzione B: inserire Sulemana in mezzo e avanzare Folorunsho
Udinese
- Karlstrom ha rinnovato. Pronto anche il prolungamento contrattuale per Kabasele che però andrà a Cagliari al massimo da turista visto che è squalificato
- In difesa l’Udinese potrebbe o schierarsi a quattro, o abbassare “bomber” Ehizibue o rilanciare nella mischia il giovane Mlacic con Solet e Kristensen a completare il trio là dietro
- Davanti è pronto a tornare Davis, per la gioia di tanti fantallenatori. Anche Karlstrom viaggia verso il ritorno dal primo minuto
Probabili Formazioni
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Esposito; Mendy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Felici, Idrissi, Litata, Deiola, Borrelli, Pavoletti
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Solet, Mlacic; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis
Squalificati: Kabasele
Indisponibili: Zanoli, Zemura
Lazio-Inter, sabato ore 18
Lazio
- Per capire l'XI anti-Inter (di campionato) bisogna gioco forza dare un occhio alla lista dei diffidati visto che settimana prossima c'è il derby
- Nuno Tavares, Pedro e, soprattutto, Taylor con un giallo salterebbero la Roma. Sarri potrebbe preservare difensore e centrocampista. Pronti nel caso quindi Pellegrini e Dele-Bashiru
- Là davanti sono in tanti a candidarsi, compreso Cancellieri, di rientro dalla squalifica. Gila sarà a disposizione e dovrebbe partire dal primo minuto
Inter
- Scudetto conquistato significa possibile turnover in vista della finale di Coppia Italia. Calhanoglu resta ai box e non ci sono buone sensazioni in vista del secondo incontro con la Lazio del 13 maggio
- Su Pio Esposito la parola d'ordine è prudenza: il problema alla schiena non è totalmente superato. Con Lautaro ci sarà quindi Bonny
- Acerbi, Frattesi e Carlos Augusto si candidano per far riposare qualche compagno. A destra il ballottaggio pare tra Darmian e Diouf
Probabili Formazioni
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Provedel, Furlanetto, Cataldi
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Mkhitaryan, Sucic, Carlos Augusto; L.Martinez, Bonny
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Calhanoglu, Esposito
Lecce-Juventus, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Lecce
- Di Francesco tra presente e immediato futuro. La sfida contro la Juventus non è certamente facile. Sassuolo e Genoa le ultime squadre da affrontare e ci sono Pierotti e Coulibaly diffidati
- Nella linea a quattro di difesa nulla dovrebbe cambiare. In attacco, dopo il gol di settimana scorsa, Cheddira va verso la conferma
- Il dubbio principale riguarda proprio Coulibaly visto che, con Ngom al fianco di Ramadani, in quel ruolo potrebbe giocare Gandelman. Più difficile invece per N’Dri sostituire Pierotti
Juventus
- Vlahovic torna titolare nel 3-4-2-1 di Spalletti con Conceicao e Yildiz alle sue spalle
- Thuram titolare a centrocampo al fianco di Locatelli, dopo i 45 minuti col Verona
- Difesa a 3 con Kalulu, Bremer e Kelly
Probabili Formazioni
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Berisha, Gaspar, Fofana, Sottil
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Milik, Cabal
Verona-Como, domenica ore 12:30
Verona
- Non dovrebbero esserci sconvolgimenti di formazione da parte di Sammarco nonostante la retrocessione arrivata in maniera aritmetica
- Nel pacchetto difensivo c’è da decidere il terzo a sinistra. Frese è la prima opzione ma Valentini potrebbe tornare dall’inizio con conseguente avanzamento a sinistra del danese ex Nordsjaelland
- Davanti l’idea è quella di proseguire con Suslov a supporto di Bowie. Sarr (ma non solo lui) saranno quindi opzioni a gara in corso. Poco “credibili” le candidature in mediana di Al-Musrati e Lovric
Como
- Unici assenti in casa Como sono Addai (infortunato) e Ramon, fermato per una giornata dal giudice sportivo
- Cambio obbligato quindi in difesa. Con Kempf ci sarà Diego Carlos. Vojvoda si candida a destra. Il ballottaggio con Smolcic è d'attualità
- Possibili sorprese di formazione tra trequarti e attacco? Difficile visto che il Como deve recuperare in classifica. Rodriguez e Morata potranno solo subentrare
Probabili Formazioni
VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Serdar, Mosquera, Oyegoke, Kella-Kotchap, Niasse
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas
Squalificati: Ramon
Indisponibili: Addai
Cremonese-Pisa, domenica ore 15
Cremonese
- Brutte notizie sul fronte Baschirotto. Il difensore grigiorosso ha chiuso la propria stagione dopo l'infortunio di settimana scorsa. Gli esami hanno infatti evidenziato una lesione di alto grado all’altezza del retto femorale
- Giampaolo deve quindi modificare la propria coppia di centrali. Con Luperto dovrebbe agire Bianchetti. In mediana Vandeputte torna a reclamare una maglia
- Davanti pare (ri)scoccata l'ora di Jamie Vardy. Dopo la mezzoretta contro la Lazio, l'inglese è in pole per affiancare Bonazzoli
Pisa
- Piccinini, Tourè e Meister potrebbero essere seri candidati per una maglia dal primo minuto. Difficile però che Hiljemark li butti nella mischia tutti e tre insieme
- Akinsanmiro e Aebischer non dovrebbero temere la concorrenza così come Moreo là davanti (Tramoni è ancora out)
- Cuadrado spera di ritagliarsi uno spazio ma, salvo sorprese, sarà a gara in corso. Dietro c'è sempre Bozhinov in vantaggio su Calabresi
Probabili Formazioni
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Vardy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Moumbagna, Baschirotto
PISA (3-5-2): Semper; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Meister
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Denoon, Marin, Tramoni
Fiorentina-Genoa, domenica ore 15
Fiorentina
- Attenzioni puntate sempre sulle due punte viola. Kean è sempre più no che sì in vista del Genoa mentre Piccoli, che ha svolto lavoro parziale con la squadra, dovrebbe accomodarsi in panchina
- Il ritorno a pieno regime di Parisi lo pone quale possibile opzione a destra nel tridente d'attacco. Decisione finale però ancora da prendere
- In difesa Dodò e Gosens saranno gli esterni bassi mentre in mediana potrebbe tornare dall'inizio Mandragora. A scivolare in panchina sarebbe Brescianini
Genoa
- Messias assente certo. Baldanzi e Norton-Cuffy restano in dubbio. In caso di convocazione, difficile pensarli dal primo minuto
- Dietro ci potrebbero essere rotazioni. Vasquez potrebbe riposare. Otoa e Zatterstrom si candidano per un posto nel terzetto difensivo
- In mediana dovrebbe rimanere titolare Amorim mentre in attacco il dubbio è tra Colombo ed Ekuban
Probabili Formazioni
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Gudmundsson, Solomon
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lamptey, Fortini
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Ekhator, Vitinha; Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Messias
Parma-Roma, domenica ore 18 su Sky Sport
Parma
- Cuesta aspetta notizie sullo stato di salute di Bernabé che è a rischio per domenica. In allenamento provate un po' di alternative
- I papabili sostituti, in caso di forfait, sono Ordonez, Oristanio ma anche Sorensen. Davanti resta d'atualità la coppia Pellegrino-Strefezza
- Per quel che riguarda la linea a tre dietro Troilo e Circati paiono sicuri. Ndiaye resta in vantaggio su Valenti per la terza maglia
Roma
- Fantallenatori tranquilli: nessun allarme per Malen che sarà regolarmente in campo a Parma. In settimana c'è stata una gestione precauzionale nei suoi confronti
- Gasperini sperava di ritrovare Lorenzo Pellegrini ma le ultime da Trigoria non sono incoraggianti. Salvo soprese il centrocampista tornerà alla prossima di campionato
- El Aynaoui torna dopo il turno di squalifica ma dovrebbe essere un'opzione a gara in corso. Koné e Cristante restano la coppia favorita in mezzo
Probabili Formazioni
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Frigan, Cremaschi
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Zaragoza, Pellegrini
Milan-Atalanta, domenica ore 20:45
Milan
- Cambio obbligato nella difesa di Allegri vista la squalifica di Tomori che contro il Sassuolo si è visto sventolare un rosso dopo meno di 30 minuti
- Maglia da titolare pronta per De Winter. Sulle corsie esterne Estupinian lascerà il posto a Bartesaghi mentre Athekame incalza Saelemaekers
- Attenzione alla possibile novità: chance dal 1' per Loftus-Cheek a centrocampo e Gimenez in attacco
Atalanta
- Decisioni da prendere in quasi tutti i reparti per Palladino. Davanti c'è Krstovic in pole su Scamacca
- Sulla trequarti Raspadori è il più "sicuro" del posto. Per l'altra maglia ci sono in lizza De Ketelaere e Samardzic
- Dietro Hien e Ahanor sperano di prevalere su Djimsiti e Kolasinac che però restano preferibili mentre in mezzo De Roon è pronto a rientrare al fianco di Ederson
Probabili Formazioni
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Loftus-Cheek, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic
Squalificati: Tomori
Indisponibili: Modric
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bernasconi, Rossi
Napoli-Bologna, lunedì ore 20:45
Napoli
- Buone nuove per Antonio Conte che potrebbe rimettere in campo Di Lorenzo e portare in panchina Vergara nel match che chiuderà la giornata
- Resta da decidere sulla titolarità del capitano azzurro. Possibile che contro il Bologna parta l'ex Beukema visto che Olivera non è ancora al 100%
- Davanti il trio Hojlund-Alisson-De Bruyne sarà nuovamente schierato dall'inizio. Sulla sinistra è lotta tra Gutierrez e Spinazzola
Bologna
- Italiano potrebbe fare tris quanto a rientri. Skorupski è sulla buona strada, Joao Mario migliora e dà speranze
- In più c’è da prendere in considerazione il rientro (dalla panchina) di Dallinga. Al centro dell'attacco torna Santiago Castro che è a secco da 10 giornate
- Dietro non ci saranno né Vitik né Casale quindi coppia centrale quasi scontata con Lucumì affiancato da Heggem
Probabili Formazioni
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Neres, Lukaku
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Casale, Vitik, Cambiaghi