Dove vedere Cagliari-Udinese

La partita Cagliari-Udinese valida per la 36^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 9 maggio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Udinese

A partire dalla stagione 2018/19, l'Udinese ha perso solo una delle 13 sfide contro il Cagliari in Serie A (8V, 4N); dopo il pareggio della gara di andata, queste due squadre potrebbero pareggiare entrambi gli incontri stagionali per la seconda volta nelle ultime tre annate, dopo il 2023/24. Nelle ultime 13 sfide contro l'Udinese in Serie A, il Cagliari non ha mai segnato più di un gol a partita (otto reti nel parziale); l'ultima volta che i sardi hanno realizzato più di un gol contro i friulani risale al 14 aprile 2018 (2-1 sotto la guida di Diego López). Il Cagliari arriva da una vittoria e un pareggio in Serie A (3-2 vs Atalanta e 0-0 vs Bologna) e in questo anno solare solo una volta è arrivato a tre gare di fila senza sconfitta, lo scorso gennaio (vittorie vs Juventus, Fiorentina e Hellas Verona). L'Udinese non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime 10 giornate in Serie A (4V, 3N, 3P). L'Udinese non ha perso alcuna delle ultime quattro trasferte, segnando almeno due reti in ciascuna di queste (2V, 2N); i friulani non arrivano imbattuti ad almeno cinque gare esterne di fila con lo stesso allenatore in Serie A da agosto-novembre 2022 (serie di sei con Andrea Sottil alla guida). Il Cagliari ha vinto le ultime due gare casalinghe - con un punteggio aggregato di 4-2 - e l'ultima volta che ha fatto meglio in Serie A risale a ottobre-dicembre 2019: una serie di quattro successi interni di fila con Maran allenatore.