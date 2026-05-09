La partita Lazio-Inter valida per la 36^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 9 maggio alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lazio e Inter

La Lazio non ha vinto alcuna delle ultime sei sfide in Serie A contro l'Inter (2N, 4P), dopo aver vinto la metà di altrettante gare precedenti (3V, 1N, 2P); in particolare, dopo la sconfitta nel match di andata (0-2, 9 novembre 2025), i biancocelesti potrebbero perdere entrambe le sfide stagionali per la prima volta dal 2016/17. L'Inter va a segno da 13 gare di fila contro la Lazio in Serie A, con esattamente due gol in media a partita (26), e non ha mai registrato una serie realizzativa più lunga contro i capitolini. L'Inter ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro la Lazio in Serie A, con un punteggio aggregato di 8-0. La Lazio è imbattuta nelle ultime cinque sfide contro la formazione capolista ad inizio giornata in Serie A (2V, 3N), dopo che aveva perso sei delle precedenti sette gare di questo tipo (1V); tuttavia, l'ultima sconfitta in questi incroci è arrivata proprio in casa contro l'Inter (0-2, 17 dicembre 2023). L'Inter - 82 punti in campionato - ha già un punto in più rispetto a quelli ottenuti in tutta la scorsa stagione in Serie A; in particolare, dopo 35 gare giocate, solo tre volte ha fatto meglio del torneo in corso: 90 punti nel 2006/07, 85 nel 2020/21 e 89 nel 2023/24. La Lazio è la squadra che ha lo scarto più ampio tra gol subiti in casa e in trasferta in questo campionato: +8, a fronte di 21 reti incassate all'Olimpico e 13 fuori casa. L'Inter ha invece lo scarto più ampio tra gol fatti in casa (49) e in trasferta (33), una differenza di 16 reti.