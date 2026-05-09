Il Milan ospita l'Atalanta, cercando di blindare la qualificazione in Champions League. Allegri pensa a sei cambi rispetto alla sconfitta col Sassuolo. Possibile chance dal 1' anche per Loftus-Cheek e Gimenez. Palladino con Krstovic in avanti e De Ketelaere-Raspadori a supporto. Match in programma domenica 10 maggio alle 20.45