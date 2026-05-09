Il Milan ospita l'Atalanta, cercando di blindare la qualificazione in Champions League. Allegri pensa a sei cambi rispetto alla sconfitta col Sassuolo. Possibile chance dal 1' anche per Loftus-Cheek e Gimenez. Palladino con Krstovic in avanti e De Ketelaere-Raspadori a supporto. Match in programma domenica 10 maggio alle 20.45
Probabili Formazioni
La probabile formazione
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All. Allegri
- Se confermato Allegri potrebbe cambiarne sei rispetto alla sconfitta col Sassuolo
- In difesa torna De Winter con Gabbia e Pavlovic
- In regia Ricci con Loftus-Cheek e Rabiot
- Provato Gimenez dal 1' con accanto Pulisic
- Out Tomori (squalificato), Jashari, Fofana, Estupinan, Nkunku e Leao.
La probabile formazione
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino
- Possibili due novità nella formazione titolare, rispetto alla sconfitta di Cagliari
- A centrocampo Ederson al fianco di De Roon
- In avanti spazio a Krstovic con De Ketelaere e Raspadori alle sue spalle
- Indisponibili Rossi e Bernasconi