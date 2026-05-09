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Milan-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Il Milan ospita l'Atalanta, cercando di blindare la qualificazione in Champions League. Allegri pensa a sei cambi rispetto alla sconfitta col Sassuolo. Possibile chance dal 1' anche per Loftus-Cheek e Gimenez. Palladino con Krstovic in avanti e De Ketelaere-Raspadori a supporto. Match in programma domenica 10 maggio alle 20.45

Probabili Formazioni

Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
PORTIERE
Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
DIFENSORE CENTRO DESTRA
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Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
DIFENSORE CENTRALE
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
DIFENSORE CENTRO SINISTRA
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Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
ESTERNO DESTRO
Milan
Ruben Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek
MEZZALA DESTRA
Milan
Samuele Ricci
Samuele Ricci
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
MEZZALA SINISTRA
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Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
ESTERNO SINISTRO
Milan
Santiago Giménez
Santiago Giménez
ATTACCANTE
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Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
ATTACCANTE

La probabile formazione

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All. Allegri

  • Se confermato Allegri potrebbe cambiarne sei rispetto alla sconfitta col Sassuolo
  • In difesa torna De Winter con Gabbia e Pavlovic
  • In regia Ricci con Loftus-Cheek e Rabiot
  • Provato Gimenez dal 1' con accanto Pulisic
  • Out Tomori (squalificato), Jashari, Fofana, Estupinan, Nkunku e Leao. 
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
PORTIERE
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
DIFENSORE CENTRO DESTRA
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Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
DIFENSORE CENTRALE
Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
DIFENSORE CENTRO SINISTRA
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Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
ESTERNO DESTRO
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
ESTERNO SINISTRO
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Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
TREQUARTISTA
Atalanta
Giacomo Raspadori
Giacomo Raspadori
TREQUARTISTA
pubblicità
Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
ATTACCANTE

La probabile formazione

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino

  • Possibili due novità nella formazione titolare, rispetto alla sconfitta di Cagliari
  • A centrocampo Ederson al fianco di De Roon
  • In avanti spazio a Krstovic con De Ketelaere e Raspadori alle sue spalle
  • Indisponibili Rossi e Bernasconi

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