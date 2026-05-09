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Parma-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Il Parma aritmeticamente salvo da due settimane ospita la Roma, che proverà nelle ultime tre giornate a conquistare la qualificazione alla Champions. Cuesta con la coppia Strefezza-Pellegrino. Gasperini verso la conferma della formazione che ha sconfitto la Fiorentina, con Soulé in vantaggio su Dybala. Match in diretta domenic 10 maggio alle 18 su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

Probabili Formazioni

Parma
Zion Suzuki
Zion Suzuki
portiere
Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
difensore centro destra
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Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
difensore centrale
Parma
Abdoulaye N'Diaye
Abdoulaye N'Diaye
difensore centro sinistra
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Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
esterno destro
Parma
Christian Ordóñez
Christian Ordóñez
mezzala destra
Parma
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
centrocampista centrale
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
mezzala sinistra
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Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
esterno sinistro
Parma
Gabriel Strefezza
Gabriel Strefezza
attaccante
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Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

La probabile formazione

PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

  • Bernabé, Frigan e Cremaschi indisponibili
  • A centrocampo provate diverse soluzioni: anche Oristanio, Estevez e Sorensen potrebbero entrare nelle rotazioni di Cuesta
  • Coppia d'attacco Strefezza-Pellegrino
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
PORTIERE
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
DIFENSORE CENTRO DESTRA
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
DIFENSORE CENTRALE
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
DIFENSORE CENTRO SINISTRA
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Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
ESTERNO DESTRO
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Roma
Manu Koné
Manu Koné
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Roma
Wesley Vinícius Wesley
Wesley Vinícius Wesley
ESTERNO SINISTRO
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Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
TREQUARTISTA
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
TREQUARTISTA
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Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
ATTACCANTE

La probabile formazione

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Soulé; Malen. All. Gasperini

  • Gasperini verso la conferma della formazione titolare, che ha sconfitto 4-0 la Fiorentina
  • Soulé favorito su Dybala per affiancare Pisilli alle spalle di Malen
  • Dovbyk, Ferguson e Zaragoza indisponibili

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