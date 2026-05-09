Il Parma aritmeticamente salvo da due settimane ospita la Roma, che proverà nelle ultime tre giornate a conquistare la qualificazione alla Champions. Cuesta con la coppia Strefezza-Pellegrino. Gasperini verso la conferma della formazione che ha sconfitto la Fiorentina, con Soulé in vantaggio su Dybala. Match in diretta domenic 10 maggio alle 18 su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione
PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta
- Bernabé, Frigan e Cremaschi indisponibili
- A centrocampo provate diverse soluzioni: anche Oristanio, Estevez e Sorensen potrebbero entrare nelle rotazioni di Cuesta
- Coppia d'attacco Strefezza-Pellegrino
La probabile formazione
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Soulé; Malen. All. Gasperini
- Gasperini verso la conferma della formazione titolare, che ha sconfitto 4-0 la Fiorentina
- Soulé favorito su Dybala per affiancare Pisilli alle spalle di Malen
- Dovbyk, Ferguson e Zaragoza indisponibili