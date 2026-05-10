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I numeri di Milan e Atalanta

Il Milan non ha ottenuto neanche un successo nelle ultime cinque sfide di Serie A contro l'Atalanta (2N, 3P), dopo che aveva vinto quattro delle cinque precedenti (1N).

Atalanta e Milan hanno pareggiato 46 dei 129 incontri in Serie A (28 successi nerazzurri e 55 vittorie rossonere a completare il bilancio), tra cui un 1-1 nella gara d'andata. L'Atalanta è rimasto imbattuta in nove degli ultimi 11 incontri esterni contro il Milan in Serie A (4V, 5N); inoltre, dopo l'1-0 del 20 aprile 2025, i nerazzurri potrebbero vincere due trasferte consecutive contro i rossoneri nel torneo per la prima volta dal 1943 (tre di seguito in quell'occasione). Il Milan ha segnato un solo gol negli ultimi cinque incontri di Serie A (Adrien Rabiot contro l'Hellas Verona), meno di ogni altra squadra in campionato da inizio aprile ad oggi. L'Atalanta non ha trovato il successo in sei delle ultime otto trasferte di Serie A (4N, 2P) e, dopo il 2-3 contro il Cagliari, potrebbe registrare due sconfitte esterne di fila per la prima volta da dicembre 2025 - tre in quel caso, due delle quali con Palladino in panchina. Il Milan ha perso tre gare casalinghe in questo campionato, tra cui due delle cinque più recenti (2V, 1N); l'ultima volta che i rossoneri hanno chiuso una stagione di Serie A con più ko interni è stata nel 2020/21 (cinque). Inoltre, dopo lo 0-3 contro l'Udinese e lo 0-0 contro la Juventus, possono registrare tre incontri domestici consecutivi senza segnare per la prima volta da novembre 2017 (quattro in quell'occasione con Montella in panchina). L'Atalanta ha raccolto solo 10 punti nelle ultime nove giornate di campionato (2V, 4N, 3P), dopo che ne aveva totalizzati ben 23 nelle nove precedenti (7V, 2N).