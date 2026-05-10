Napoli-Bologna è il match che chiude questa giornata di campionato. Tra i padroni di casa, spazio a Gutierrez sulla sinistra. Davanti il trio De Bruyne, Højlund, Alisson. Nel Bologna alcuni dubbi per Italiano, compresa la scelta del sistema di gioco
Probabili Formazioni
NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione
Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; De Bruyne, Højlund, Alisson. All. Antonio Conte
- Buone notizie per Antonio Conte che potrebbe rimettere in campo Di Lorenzo
- Sulla sinistra spazio a Gutierrez
- Davanti il trio De Bruyne, Højlund, Alisson
BOLOGNA (4-3-3) la probabile formazione
Pessina; Zortea, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Odgaard; Orsolini, Castro, Rowe. All. Vincenzo Italiano
- In porta Pessina in vantaggio su Ravaglia
- In mezzo alla difesa Helland favorito su Heggem
- Odgaard si gioca una maglia con Pobega come mezzala
- Nel caso Italiano dovesse optare per il 4-2-3-1 Orsolini-Bernardeschi-Rowe giocherebbero a supporto di Castro