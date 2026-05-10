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Napoli-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Napoli-Bologna è il match che chiude questa giornata di campionato. Tra i padroni di casa, spazio a Gutierrez sulla sinistra. Davanti il trio De Bruyne, Højlund, Alisson. Nel Bologna alcuni dubbi per Italiano, compresa la scelta del sistema di gioco

Probabili Formazioni

Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
difensore centrale di destra
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Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore centrale di sinistra
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Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
centrocampista centrale
Napoli
Miguel Gutiérrez
Miguel Gutiérrez
esterno sinistro
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Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
ala destra
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante
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Napoli
Alisson Santos
Alisson Santos
ala sinistra

NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; De Bruyne, Højlund, Alisson. All. Antonio Conte

  • Buone notizie per Antonio Conte che potrebbe rimettere in campo Di Lorenzo
  • Sulla sinistra spazio a Gutierrez
  • Davanti il trio De Bruyne, Højlund, Alisson
Bologna
Massimo Pessina
Massimo Pessina
portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
terzino destro
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Bologna
Eivind Helland
Eivind Helland
difensore centrale
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centrale
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Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
terzino sinistro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
mezzala destra
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
centrocampista centrale
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
mezzala sinistra
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Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
ala destra
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
attaccante
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Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
ala sinistra

BOLOGNA (4-3-3) la probabile formazione

Pessina; Zortea, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Odgaard; Orsolini, Castro, Rowe. All. Vincenzo Italiano

  • In porta Pessina in vantaggio su Ravaglia
  • In mezzo alla difesa Helland favorito su Heggem
  • Odgaard si gioca una maglia con Pobega come mezzala
  • Nel caso Italiano dovesse optare per il 4-2-3-1 Orsolini-Bernardeschi-Rowe giocherebbero a supporto di Castro

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