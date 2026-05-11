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Napoli-Bologna, Conte: "Prestazione buona, beffa immeritata"

Serie A

L'allenatore del Napoli analizza il ko interno con il Bologna: "I ragazzi volevano chiudere il discorso Champions, siamo andati sotto, abbiamo rimontato e provato a vincerla. Poi è arrivata la beffa che credo non meritassimo. Ci sono gare che se non puoi vincere, non devi perdere"

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Con grande lucidità Antonio Conte commenta la sconfitta del Napoli contro il Bologna che rimanda il discorso qualificazione alla Champions per gli Azzurri: "Quando vai a pressare devi andare forte e potevamo essere più cattivi in questo senso -dice a Dazn - Ritrovarsi sotto 2-0 ci è capitato e dunque non è un caso e nell'approccio dobbiamo fare meglio, poi abbiamo recuperato la gara, abbiamo provato a vincerla mettendoci energia, poi ci sono delle gare che se non si possono vincere non si devono perdere, c'è stata una beffa finale che non credo meritassimo, ora bisogna recuperare energie, mancano due gare e dobbiamo conquistare la Champions".

"Prestazione è buona, i ragazzi volevano chiudere il discorso"

La prestazione è stata comunque di valore: "Non sono dispiaciuto della prestazione, i ragazzi volevano chiudere il discorso ma a volte il diavolo ci mette la coda". Sui singoli: "Hojlund è l'unico attaccante che abbiamo in rosa, penso che avrebbe anche dovuto avere la possibilità di riposare ma ha tanta energia, è giovane e ha delle ottime qualità con margini di miglioramento importanti". Alisson un po' la sorpresa: "Alisson sta crescendo di gara in gara, proviamo a utilizzarlo secondo le sue caratteristiche, è arrivato dallo Sporting e non aveva mai giocato titolare, con il lavoro è cresciuto in maniera esponenziale, poi però quando gli avversari iniziano a conoscerti diventa tutto un po' più difficile".

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