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Cagliari-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Ansa

Cagliari e Torino si affrontano nella 37^ giornata di Serie A domenica alle 20.45. Per Pisacane dovrebbero tornare Zappa e Mina dal 1', mentre il Torino cambia qualcosa rispetto alla vittoria con il Sassuolo. Davanti si va verso la coppia Zapata-Simeone. Le probabili formazioni della partita

IL CAGLIARI GIOCHERA' CON LA MAGLIA DA TRASFERTA 2026/27: LE FOTO

Probabili Formazioni

Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
Gabriele Zappa
Gabriele Zappa
terzino destro
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Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
difensore centrale
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Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
terzino sinistro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
mezzala destra
Cagliari
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
centrocampista centrale
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
mezzala sinistra
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Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
trequartista
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
trequartista
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Cagliari
Paul Mendy
Paul Mendy
attaccante

CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione

Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Esposito; Mendy. All. Pisacane

  • I rossoblù cambiano due quarti di difesa rispetto al match con l'Udinese: dovrebbero tornare Zappa e Mina dal 1'
Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
portiere
Torino
Luca Marianucci
Luca Marianucci
difensore centrale di destra
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Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
difensore centrale
Torino
Enzo Ebosse
Enzo Ebosse
difensore centrale di sinistra
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Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
esterno destro
Torino
Emirhan Ilkhan
Emirhan Ilkhan
centrocampista centrale
Torino
Matteo Prati
Matteo Prati
centrocampista centrale
Torino
Rafael Obrador
Rafael Obrador
esterno sinistro
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Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
trequartista
Torino
Duván Zapata
Duván Zapata
attaccante
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Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
attaccante

TORINO (3-4-1-2) la probabile formazione

Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Prati, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. All. D'Aversa

  • D'Aversa dovrebbe cambiarne 3 rispetto alla vittoria contro il Sassuolo: davanti si va verso la coppia Zapata-Simeone
  • A destra torna Pedersen titolare
  • In mezzo al campo Ilkhan-Prati

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