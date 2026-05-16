Cagliari e Torino si affrontano nella 37^ giornata di Serie A domenica alle 20.45. Per Pisacane dovrebbero tornare Zappa e Mina dal 1', mentre il Torino cambia qualcosa rispetto alla vittoria con il Sassuolo. Davanti si va verso la coppia Zapata-Simeone. Le probabili formazioni della partita
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Probabili Formazioni
CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione
Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Esposito; Mendy. All. Pisacane
- I rossoblù cambiano due quarti di difesa rispetto al match con l'Udinese: dovrebbero tornare Zappa e Mina dal 1'
TORINO (3-4-1-2) la probabile formazione
Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Prati, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. All. D'Aversa
- D'Aversa dovrebbe cambiarne 3 rispetto alla vittoria contro il Sassuolo: davanti si va verso la coppia Zapata-Simeone
- A destra torna Pedersen titolare
- In mezzo al campo Ilkhan-Prati