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Probabili formazioni di Como-Parma

Serie A

Tra le partite che danno il via alla 37^ giornata c'è anche quella del "Sinigaglia" tra Como e Parma (diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Fabregas ritrova Ramon dopo la squalifica ed è pronto a riproporre Baturina dall'inizio, mentre Nico Paz ha un problema. Cuesta recupera Strefezza e lo schiererà al fianco di Pellegrino: ecco le probabili formazioni

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Como
Jean Butez
Jean Butez
Portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
Terzino destro
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
Difensore centrale
Como
Diego Carlos
Diego Carlos
Difensore centrale
pubblicità
Como
Alberto Moreno
Alberto Moreno
Terzino sinistro
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
Centrocampista centrale
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
Centrocampista centrale
Como
Assane Diao
Assane Diao
Ala destra
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Como
Maxence Caqueret
Maxence Caqueret
Trequartista centrale
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
Ala sinistra
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Attaccante

Le scelte di Fabregas

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Caqueret, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • L'allenatore spagnolo ritrova Ramon dopo la squalifica e lo rimette al centro della difesa, al fianco di Diego Carlos;
  • a sinistra, in difesa, favorito Moreno viste che Valle non è al meglio;
  • problema per Nico Paz: davanti si va verso il tridente Diao-Caqueret-Baturina alle spalle di Douvikas
Parma
Zion Suzuki
Zion Suzuki
Portiere
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
Difensore centrale di destra
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Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
Difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
Difensore centrale di sinistra
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Parma
Enrico Delprato
Enrico Delprato
Esterno destro
Parma
Christian Ordóñez
Christian Ordóñez
Mezzala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Centrocampista centrale
Parma
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
Mezzala sinistra
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Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Esterno sinistro
Parma
Gabriel Strefezza
Gabriel Strefezza
Attaccante
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Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Attaccante

Le scelte di Cuesta

PARMA (3-5-2) la probabile formazione: Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

  • Il dubbio principale riguarda il reparto offensivo: Strefezza appare recuperato e dovrebbe essere il partner di Pellegrino, pronto a partire dal 1' e alla staffetta con Elphege;
  • fuori Britschgi per squalifica, confermato il trio difensivo Circati-Troilo-Valenti;
  • sulla linea mediana Ordonez dovrebbe ancora partire dall'inizio

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