Tra le partite che danno il via alla 37^ giornata c'è anche quella del "Sinigaglia" tra Como e Parma (diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Fabregas ritrova Ramon dopo la squalifica ed è pronto a riproporre Baturina dall'inizio, mentre Nico Paz ha un problema. Cuesta recupera Strefezza e lo schiererà al fianco di Pellegrino: ecco le probabili formazioni

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