Tra le partite che danno il via alla 37^ giornata c'è anche quella del "Sinigaglia" tra Como e Parma (diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Fabregas ritrova Ramon dopo la squalifica ed è pronto a riproporre Baturina dall'inizio, mentre Nico Paz ha un problema. Cuesta recupera Strefezza e lo schiererà al fianco di Pellegrino: ecco le probabili formazioni
Probabili Formazioni
Le scelte di Fabregas
COMO (4-2-3-1) la probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Caqueret, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- L'allenatore spagnolo ritrova Ramon dopo la squalifica e lo rimette al centro della difesa, al fianco di Diego Carlos;
- a sinistra, in difesa, favorito Moreno viste che Valle non è al meglio;
- problema per Nico Paz: davanti si va verso il tridente Diao-Caqueret-Baturina alle spalle di Douvikas
Le scelte di Cuesta
PARMA (3-5-2) la probabile formazione: Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta
- Il dubbio principale riguarda il reparto offensivo: Strefezza appare recuperato e dovrebbe essere il partner di Pellegrino, pronto a partire dal 1' e alla staffetta con Elphege;
- fuori Britschgi per squalifica, confermato il trio difensivo Circati-Troilo-Valenti;
- sulla linea mediana Ordonez dovrebbe ancora partire dall'inizio