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Genoa-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Getty

Genoa e Milan in campo per la 37^ giornata di Serie A domenica alle 12. Per De Rossi dovrebbe tornare Vasquez dal primo minuto, mentre Allegri va verso la coppia d'attacco Nkunku-Gimenez. Modric ha lavorato con una maschera protettiva speciale e torna a disposizione. Le probabili formazioni della partita

SORPRESA MODRIC, E' STATO CONVOCATO

Probabili Formazioni

Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
difensore centrale di destra
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Genoa
Sebastian Otoa
Sebastian Otoa
difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
difensore centrale di sinistra
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Genoa
Stefano Sabelli
Stefano Sabelli
esterno destro
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
mezzala destra
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
centrocampista centrale
Genoa
Alex Amorim
Alex Amorim
mezzala sinistra
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Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
esterno sinistro
Genoa
Jeff Ekhator
Jeff Ekhator
attaccante
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Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
attaccante

GENOA (3-5-2) la probabile formazione

Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Ekhator, Colombo. All. De Rossi

  • 4 cambi rispetto alla sfida contro la Fiorentina: in difesa Otoa e Vasquez dovrebbero tornare dal 1', così come Malinovskyi in mezzo al campo e Sabelli sulla fascia destra
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
difensore centrale di destra
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Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore centrale di sinistra
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Milan
Zachary Athekame
Zachary Athekame
esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
mezzala destra
Milan
Ardon Jashari
Ardon Jashari
centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
mezzala sinistra
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Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
esterno sinistro
Milan
Santiago Giménez
Santiago Giménez
attaccante
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Milan
Christopher Nkunku
Christopher Nkunku
attaccante

MILAN (3-5-2) la probabile formazione

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Giménez, Nkunku. All. Allegri

 

  • Sciolti i due dubbi per Allegri: in difesa gioca Tomori 
  • Jashari al centro del campo
  • La coppa d'attacco dovrebbe essere Nkunku-Gimenez
  • Modric ha lavorato con una maschera protettiva speciale e torna a disposizione

 

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