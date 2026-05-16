Genoa e Milan in campo per la 37^ giornata di Serie A domenica alle 12. Per De Rossi dovrebbe tornare Vasquez dal primo minuto, mentre Allegri va verso la coppia d'attacco Nkunku-Gimenez. Modric ha lavorato con una maschera protettiva speciale e torna a disposizione. Le probabili formazioni della partita

SORPRESA MODRIC, E' STATO CONVOCATO