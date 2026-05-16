Genoa e Milan in campo per la 37^ giornata di Serie A domenica alle 12. Per De Rossi dovrebbe tornare Vasquez dal primo minuto, mentre Allegri va verso la coppia d'attacco Nkunku-Gimenez. Modric ha lavorato con una maschera protettiva speciale e torna a disposizione. Le probabili formazioni della partita
Probabili Formazioni
GENOA (3-5-2) la probabile formazione
Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Ekhator, Colombo. All. De Rossi
- 4 cambi rispetto alla sfida contro la Fiorentina: in difesa Otoa e Vasquez dovrebbero tornare dal 1', così come Malinovskyi in mezzo al campo e Sabelli sulla fascia destra
MILAN (3-5-2) la probabile formazione
Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Giménez, Nkunku. All. Allegri
- Sciolti i due dubbi per Allegri: in difesa gioca Tomori
- Jashari al centro del campo
- La coppa d'attacco dovrebbe essere Nkunku-Gimenez
- Modric ha lavorato con una maschera protettiva speciale e torna a disposizione