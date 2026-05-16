Le probabili formazioni di Inter-Verona

L'Inter si prepara alla festa scudetto a San Siro davanti ai suoi tifosi, ma prima c'è da affrontare il Verona già retrocesso. Chivu dovrebbe affidarsi a Mkhitaryan in mezzo al campo, in avanti Lautaro-Bonny. L'allenatore nerazzurro potrebbe optare per alcune rotazioni sfruttando il clima di festa per dare spazio a chi ha giocato meno. Dall'altra parte Sammarco con Bowie unica punta e Suslov a supporto. Le probabili formazioni della partita, in programma domenica alle 15
Probabili Formazioni
Le scelte di Chivu
INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu
- Potrebbero esserci delle novità nell'11 di Chivu dopo il trionfo in Coppa Italia; l'allenatore nerazzurro potrebbe optare per alcune rotazioni sfruttando il clima di festa per dare spazio a chi ha giocato meno
- In attacco si va verso la coppia Lautaro-Bonny;
- In difesa l'unico certo di una maglia da titolare sembra essere Acerbi;
- in mezzo al campo pronta una maglia dal 1' per Mkhitaryan
Le scelte di Sammarco
VERONA (3-5-1-1) la probabile formazione: Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. All. Sammarco
- L'allenatore dell'Hellas dovrebbe puntare ancora su Bowie come terminale offensivo, supportato da Suslov;
- Akpa-Akpro e Bernede agiranno da mezzali, ai lati di Gagliardini;
- come terzo di sinistra in difesa favorito Valentini, con Frese sulla corsia di centrocampo