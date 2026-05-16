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Le probabili formazioni di Inter-Verona

Serie A

L'Inter si prepara alla festa scudetto a San Siro davanti ai suoi tifosi, ma prima c'è da affrontare il Verona già retrocesso. Chivu dovrebbe affidarsi a Mkhitaryan in mezzo al campo, in avanti Lautaro-Bonny. L'allenatore nerazzurro potrebbe optare per alcune rotazioni sfruttando il clima di festa per dare spazio a chi ha giocato meno. Dall'altra parte Sammarco con Bowie unica punta e Suslov a supporto. Le probabili formazioni della partita, in programma domenica alle 15

INTER, PROGRAMMA E PERCORSO DEL BUS SCOPERTO

Probabili Formazioni

Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore centrale di destra
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Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore centrale di sinistra
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Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Mezzala destra
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
Centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
Mezzala sinistra
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Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
Esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
Attaccante
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Inter
Ange-Yoan Bonny
Ange-Yoan Bonny
Attaccante

Le scelte di Chivu

INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu

  • Potrebbero esserci delle novità nell'11 di Chivu dopo il trionfo in Coppa Italia; l'allenatore nerazzurro potrebbe optare per alcune rotazioni sfruttando il clima di festa per dare spazio a chi ha giocato meno
  • In attacco si va verso la coppia Lautaro-Bonny;
  • In difesa l'unico certo di una maglia da titolare sembra essere Acerbi;
  • in mezzo al campo pronta una maglia dal 1' per Mkhitaryan
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
Portiere
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
Difensore centrale di destra
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Verona
Andrias Edmundsson
Andrias Edmundsson
Difensore centrale
Verona
Nicolás Valentini
Nicolás Valentini
Difensore centrale di sinistra
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Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
Esterno destro
Verona
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Mezzala destra
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
Centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
Mezzala sinistra
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Verona
Martin Frese
Martin Frese
esterno sinistro
Verona
Tomás Suslov
Tomás Suslov
Trequartista
pubblicità
Verona
Kieron Bowie
Kieron Bowie
Attaccante

Le scelte di Sammarco

VERONA (3-5-1-1) la probabile formazione: Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. All. Sammarco

  • L'allenatore dell'Hellas dovrebbe puntare ancora su Bowie come terminale offensivo, supportato da Suslov;
  • Akpa-Akpro e Bernede agiranno da mezzali, ai lati di Gagliardini;
  • come terzo di sinistra in difesa favorito Valentini, con Frese sulla corsia di centrocampo

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