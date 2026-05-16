Juventus e Fiorentina aprono la 37^ giornata di Serie A domenica alle 12 (in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Bianconeri che cercano la qualificazione in Champions League, con Vlahovic ancora verso un posto da titolare e Kephren Thuram che ha svolto lavoro differenziato in allenamento e dovrebbe partire salla panchina. Vanoli dovrebbe schierare Piccoli titolare in attacco. Le probabili formazioni della partita

SERIE A, IL CALENDARIO DELLA 37^ GIORNATA