Juventus e Fiorentina aprono la 37^ giornata di Serie A domenica alle 12 (in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Bianconeri che cercano la qualificazione in Champions League, con Vlahovic ancora verso un posto da titolare e Kephren Thuram che ha svolto lavoro differenziato in allenamento e dovrebbe partire salla panchina. Vanoli dovrebbe schierare Piccoli titolare in attacco. Le probabili formazioni della partita
Probabili Formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione
Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti
- Confermata la formazione che ha vinto a Lecce, con Vlahovic che dovrebbe partire ancora titolare
- Thuram, Kalulu e Kelly hanno svolto lavoro differenziato, ma saranno a disposizione. Il centrocampista dovrebbe partire dalla panchina, i due difensori dal 1'
FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione
De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Piccoli, Solomon. All. Vanoli
- Un solo cambio rispetto alla sfida con il Genoa: davanti dovrebbe tornare Piccoli al posto del giovane Braschi