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Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©IPA/Fotogramma

Juventus e Fiorentina aprono la 37^ giornata di Serie A domenica alle 12 (in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Bianconeri che cercano la qualificazione in Champions League, con Vlahovic ancora verso un posto da titolare e Kephren Thuram che ha svolto lavoro differenziato in allenamento e dovrebbe partire salla panchina. Vanoli dovrebbe schierare Piccoli titolare in attacco. Le probabili formazioni della partita

SERIE A, IL CALENDARIO DELLA 37^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
difensore centrale di destra
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Juventus
Bremer
Bremer
difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore centrale di sinistra
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Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
centrocampista centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
esterno sinistro
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Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
trequartista
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Juventus
Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic
attaccante

JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

  • Confermata la formazione che ha vinto a Lecce, con Vlahovic che dovrebbe partire ancora titolare
  • Thuram, Kalulu e Kelly hanno svolto lavoro differenziato, ma saranno a disposizione. Il centrocampista dovrebbe partire dalla panchina, i due difensori dal 1'
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Domilson Dodô
Domilson Dodô
terzino destro
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Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
difensore centrale
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Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
terzino sinistro
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
mezzala destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
centrocampista centrale
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
mezzala sinistra
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Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
ala destra
Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
attaccante
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Fiorentina
Manor Solomon
Manor Solomon
ala sinistra

FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione

De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Piccoli, Solomon. All. Vanoli

  • Un solo cambio rispetto alla sfida con il Genoa: davanti dovrebbe tornare Piccoli al posto del giovane Braschi

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