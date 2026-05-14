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Juventus-Fiorentina, il risultato LIVE
In avvio attento De Gea su Vlahovic, infortunio per Parisi. Al 34' la sblocca Ndour che sorprende Di Gregorio. De Gea salva ancora su Yildiz, ci prova Harrison. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD
CORSA CHAMPIONS, RISULTATI LIVE: NAPOLI - MILAN - ROMA - COMO
in evidenza
Aggiornamenti sull'infortunio di Parisi
Serviranno accertamenti, ma si teme un problema serio al ginocchio destro dell'esterno viola costretto al cambio al 32'
Dentro Boga nella Juve
Novità per Spalletti dopo l'intervallo: resta negli spogliatoi Koopmeiners, spazio a un 4-2-3-1 ancora più offensivo
La classifica di Serie A dopo i primi 45'
Ecco come cambiacoi risultati dei primi tempi:
- INTER (85 punti) - in Champions
- NAPOLI (73 punti) - in Champions
- ROMA (70 punti) - in Champions
- JUVENTUS (68 punti) - in Champions
- MILAN (68 punti) - in Europa League
- COMO (66 punti) - in Europa League
Corsa Champions, i risultati e la situazione all'intervallo
Come detto la Juventus sta perdendo ma conserva provvisoriamente il 4° posto che vale la Champions (68 punti). Napoli (73 punti) avanti 2-0 a Pisa e a un passo dalla qualificazione aritmetica . La Roma (70 punti) vince il derby e attualmente è terza, poi Milan (5° con 68 punti, gli stessi della Juve ma indietro per la differenza reti) e Como (6° con 66).
Cosa è successo nel primo tempo
All'intervallo i bianconeri sono in svantaggio ma, considerando i risultati dei primi tempi, conservano ancora momentaneamente un posto Champions (il 4°). Tentativi in avvio di Locatelli e Piccoli, rischia grosso Ndour che chiede gli straordinari a De Gea su Vlahovic. Alla mezz'ora si fa male Parisi (ginocchio destro) ma proprio Ndour la sblocca al 34' su assist di Solomon: sorpreso Di Gregorio sul primo palo nell'occasione. Prima dell'intervallo ci provano anche Yildiz ed Harrison fermati dai due portieri
Juventus-Fiorentina 0-1
46' - Harrison! Sinistro piazzato dall'interno dell'area, Di Gregorio si allunga e respinge!
45' - Tre minuti di recupero
44' - Giallo a Bremer, che stende alle spalle Piccoli e termina in anticipo il suo campionato. Era diffidato, salterà il derby col Torino
41' - Yildiz! E ancora De Gea! Destro da fuori area del turco, bravo ad accentrarsi e a calciare, ma il portiere viola non si fa sorprendere!
Ha segnato Ndour! Juventus-Fiorentina 0-1
34' - Dopo la mezz'ora a passare sono i viola, che gestiscono bene una transizione condotta sulla trequarti da Solomon. L'israeliano premia l'attacco alla profondità di Ndour, che avanza e calcia col destro trovando la deviazione di Koopmeiners. Un tocco leggero ma forse decisivo per Di Gregorio, sorpreso sul primo palo
Infortunio per Parisi
32' - Problema al ginocchio destro per Parisi, che scivola in avanti con la gamba e resta a terra chiedendo il cambio alla panchina. Serve addirittura la barella per portarlo fuori. Dentro Harrison al suo posto
24' - Ancora Conceiçao! Decisivo Ranieri che s'immola sul sinistro del portoghese da ottima posizione!
23' - Conceiçao crossa teso dalla destra, sicura la presa di De Gea
22' - Il primo giallo del match va a Pongracic, che tampona Yildiz lanciato verso l'area viola
De Gea salva su Vlahovic!
20' - Errore di Ndour, che prova ad alleggerire su De Gea dopo la pressione alta di Koopmeiners. Il primo ad arrivarci è però Vlahovic, fermato dall'uscita dello spagnolo!
18' - Piccoli! Imbucata di Pongracic per il compagno, che controlla e calcia da fuori area senza però trovare la porta
15' - Locatelli dalla distanza! Sicuro De Gea, in precedenza anche Conceiçao aveva tentato il tiro trovando la respinta del muro viola
13' - Gosens! Murato il sinistro del tedesco, che aveva trovato lo spazio per calciare in area
10' - Discesa di Dodò e pallone rasoterra che mette in difficoltà la difesa bianconera. Cambiaso rischia col dribbling nella propria area sullo stesso Dodò
7' - Altro duello che premia Pongracic a contrasto con Vlahovic
5' - Ritmi bassi in avvio: Cambiaso vince il duello difensivo con Parisi
Cenno d'intesa tra i capitani Locatelli e De Gea: tutto è pronto all'Allianz Stadium!
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Davide Massa
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Yildiz: "La Juve è il mio cuore, dò il massimo"
Chiellini a Sky: "Niente calcoli, bisogna vincere"
Il dirigente bianconero ha parlato così: "Questa è una partita importante, la giochiamo in casa e andrà fatta nel migliore dei modi. Ci sono pochi calcoli da fare, va vinta. L'orario? Tutti preferiscono giocare la sera. Nel calcio moderno la differenza tra prime e ultime non è così possibile. Una gara come quella di oggi non va portata fino al 90', altrimenti rischi di compromettere tutto"
Paratici a Sky: "Milan? Sono super concentrato sulla Fiorentina"
Il direttore sportivo viola nel pre-partita: "L'accoglienza non è mai scontata, avevo ringraziato tutti quando ero andato via. Abbiamo passato insieme 11 anni meravigliosi, ho condiviso il mio percorso con persone incredibili. Non ero ancora tornato e non posso nascondere la mia emozione. Il passato non va mai rinnegato. Milan nel mio futuro? Ho appena preso casa a Firenze. Sono super concentrato sulla Fiorentina, gli attestati di stima fanno piacere ma questo non significa che qualcuno debba cambiare. Kean? Sta recuperando condizione, inutile fare dichiarazioni a riguardo oggi. Insieme a Moise vedremo"
Juve, ecco la prima maglia 2026-2027
Debutta proprio oggi all'Allianz Stadium contro i viola
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Volata Champions da impazzire: 59mila combinazioni
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Formazioni ufficiali
- JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti
- FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Solomon. All. Vanoli
Le scelte di Spalletti
Bianconeri in campo dall'inizio con la stessa formazione che ha vinto a Lecce nell'ultimo turno. Il centravanti è sempre Vlahovic rifornito da Conceiçao e Yildiz. Sulle fasce ancora McKennie e Cambiaso, in mezzo Koopmeiners affianca Locatelli. Spazio da titolari per Kalulu e Kelly dopo il lavoro differenziato, panchina iniziale invece per Thuram
Le scelte di Vanoli
Tante conferme tra i titolari anche fra i viola, che ritoccano solo due slot: spazio dall'inizio per Piccoli e non per il giovane Braschi, schierato dal 1' contro il Genoa. Nel tridente con Parisi c'è ancora Solomon e non Gudmundsson. Ancora indisponibile Kean. E a centrocampo gioca Brescianini preferito a Mandragora
Resta nel vivo la volata Champions della Juventus e non solo. Appuntamento all'Allianz Stadium per i bianconeri, che inseguono un posto nell'Europa che conta a due giornate dal termine del campionato. Di fronte alla squadra di Spalletti c'è la Fiorentina, che ha conquistato la salvezza nell'ultimo turno. Sono cinque le partite in contemporanea alle 12 con le squadre in corsa per la Champions:
- Como-Parma
- Genoa-Milan
- Juventus-Fiorentina
- Pisa-Napoli
- Roma-Lazio
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Vanoli: "La salvezza è un'impresa dedicata a Rocco Commisso"
L'allenatore della Fiorentina aveva commentato così il traguardo raggiunto dopo lo 0-0 col Genoa
La Juventus è la squadra che ha vinto più partite contro la Fiorentina nella storia della Serie A a girone unico: 82, almeno tre successi in più contro la Viola rispetto a qualsiasi altra formazione (55 pareggi, 36 sconfitte). In aggiunta, nessun club ha segnato più gol contro i toscani rispetto ai bianconeri nel torneo: 275, al pari dell'Inter
Dopo aver perso tre partite di fila senza segnare contro la Juventus in Serie A, la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle tre più recenti (1 vittoria, 2 pareggi), segnando esattamente due reti in media a gara (6-3 il punteggio complessivo nel parziale). La Viola non registra quattro gare consecutive senza sconfitte contro i bianconeri nella competizione dal periodo tra aprile 2006 e agosto 2008, sotto la guida tecnica di Cesare Prandelli (1 vittoria, 3 pareggi in quel caso)
La Juventus ha perso solo uno degli ultimi 17 match casalinghi contro la Fiorentina in Serie A (13 vittorie, 3 pareggi) - l'unico successo viola nel periodo risale al 22 dicembre 2020: 3-0 esterno per i toscani grazie alle reti di due giocatori che hanno vestito entrambe le maglie (Dusan Vlahovic e Martín Cáceres) e ad un autogol (Alex Sandro)
La Juventus non perde da 10 partite di fila in Serie A (6 vittorie, 4 pareggi) e potrebbe registrare più match di fila senza sconfitte in una singola edizione del torneo per la prima volta dalla serie di 21 registrata tra agosto 2024 e gennaio 2025, con Thiago Motta in panchina (8 vittorie, 13 pareggi)
Dopo l'1-1 contro l'Hellas Verona alla 35^ giornata, la Juventus potrebbe pareggiare due match interni di fila in Serie A per la prima volta dall'inizio della gestione Spalletti; l'ultima volta, infatti, risale al periodo tra settembre e ottobre 2025, in occasione degli ultimi due incontri casalinghi con Igor Tudor in panchina (1-1 contro l'Atalanta e 0-0 contro il Milan in quel caso)
Nel girone di ritorno della Serie A 2025/26, la Fiorentina ha conquistato 25 punti, ben 12 in più rispetto a tutti quelli collezionati nell'intero girone d'andata (13): si tratta del miglior incremento di punti tra la prima e la seconda metà di stagione tra le formazioni iscritte al torneo in corso
Dopo i due 0-0 contro Sassuolo e Genoa e lo 0-4 contro la Roma, la Fiorentina potrebbe restare per quattro match di fila senza segnare in Serie A per la prima volta da novembre 2020 a cavallo delle gestioni Iachini-Prandelli (contro Roma, Parma, Benevento e Milan in quel caso)
Dall'inizio della 28^ giornata di Serie A, la Juventus vanta la miglior difesa dei maggiori cinque campionati europei con soli due gol subiti, oltre ad essere prima per numero di clean sheet registrati nel periodo: sette, mentre la Fiorentina è a quota cinque match con la porta inviolata nello stesso intervallo temporale
Le prime 98 presenze e i primi 44 gol in Serie A di Dusan Vlahovic sono arrivati proprio indossando la maglia della Fiorentina, ma da ex il classe 2000 non ha mai segnato contro la Viola in campionato. Dopo le reti contro Hellas Verona e Lecce nelle ultime due giornate, il centravanti serbo potrebbe andare a bersaglio per almeno tre match di fila nel massimo campionato italiano per la prima volta da gennaio 2024 (serie di quattro in quel caso). GUARDA LE STATISTICHE DI VLAHOVIC
Nella sua carriera in Serie A, Rolando Mandragora ha sia esordito proprio contro la Juventus (il 29 ottobre 2014 con il Genoa), sia giocato una partita in maglia bianconera (il 23 aprile 2017 contro il Grifone), sia segnato due reti contro la sua ex squadra (entrambe con la maglia della Fiorentina). In questo campionato, il classe 1997 vanta ben nove partecipazioni attive (6G+3A) e tra i centrocampisti italiani solo Nicolò Barella e Nicolò Zaniolo hanno fatto meglio (11 entrambi). GUARDA LE STATISTICHE DI MANDRAGORA