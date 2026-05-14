Il direttore sportivo viola nel pre-partita: "L'accoglienza non è mai scontata, avevo ringraziato tutti quando ero andato via. Abbiamo passato insieme 11 anni meravigliosi, ho condiviso il mio percorso con persone incredibili. Non ero ancora tornato e non posso nascondere la mia emozione. Il passato non va mai rinnegato. Milan nel mio futuro? Ho appena preso casa a Firenze. Sono super concentrato sulla Fiorentina, gli attestati di stima fanno piacere ma questo non significa che qualcuno debba cambiare. Kean? Sta recuperando condizione, inutile fare dichiarazioni a riguardo oggi. Insieme a Moise vedremo"