Le probabili formazioni di Pisa-Napoli

Domenica alle 12 il Napoli è ospite del Pisa. Hiljemark va verso la conferma del 3-5-2, con Moreo e Stojilkovic coppia d'attacco. Conte avrà a disposizione De Bruyne che con Hojlund e Alisson compone il trio d'attacco. Di seguito le probabili formazioni
Probabili Formazioni
Le scelte di Hiljemark
PISA (3-5-2) la probabile formazione: Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark
- Due squalificati per l'allenatore svedese: Loyola e Bozhinov. Dovrebbe essere Calabresi a completare il terzetto difensivo;
- dopo la panchina nell'ultimo turno, Aebischer è pronto a tornare dall'inizio a centrocampo;
- in attacco probabile la coppia Moreo-Stojilkovic
Le scelte di Conte
NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Hojlund, Alisson. All. Conte
- Out Politano per squalifica, gli esterni di centrocampo saranno Di Lorenzo e Spinazzola;
- Trio difensivo composto da Beukema-Rrahmani-Buongiorno;
- in avanti recuperato De Bruyne