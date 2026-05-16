Le probabili formazioni di Pisa-Napoli

Domenica alle 12 il Napoli è ospite del Pisa. Hiljemark va verso la conferma del 3-5-2, con Moreo e Stojilkovic coppia d'attacco. Conte avrà a disposizione De Bruyne che con Hojlund e Alisson compone il trio d'attacco. Di seguito le probabili formazioni

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI