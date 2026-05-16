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Le probabili formazioni di Pisa-Napoli

Serie A

Domenica alle 12 il Napoli è ospite del Pisa. Hiljemark va verso la conferma del 3-5-2, con Moreo e Stojilkovic coppia d'attacco. Conte avrà a disposizione De Bruyne che con Hojlund e Alisson compone il trio d'attacco. Di seguito le probabili formazioni

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
Portiere
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
Difensore centrale di destra
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Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Difensore centrale
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Difensore centrale di sinistra
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Pisa
Mehdi Léris
Mehdi Léris
Esterno destro
Pisa
Ebenezer Akinsanmiro
Ebenezer Akinsanmiro
Mezzala destra
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
Centrocampista centrale
Pisa
Isak Vural
Isak Vural
mezzala sinistra
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Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
Esterno sinistro
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
Attaccante
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Pisa
Filip Stojilkovic
Filip Stojilkovic
Attaccante

Le scelte di Hiljemark

PISA (3-5-2) la probabile formazione: Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark

  • Due squalificati per l'allenatore svedese: Loyola e Bozhinov. Dovrebbe essere Calabresi a completare il terzetto difensivo;
  • dopo la panchina nell'ultimo turno, Aebischer è pronto a tornare dall'inizio a centrocampo;
  • in attacco probabile la coppia Moreo-Stojilkovic
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
Portiere
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
Difensore centrale di destra
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Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
Difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
Difensore centrale di sinistra
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Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
Esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
Centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
Centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
Esterno sinistro
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Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
ala destra
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante
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Napoli
Alisson Santos
Alisson Santos
esterno sinistro

Le scelte di Conte

NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Hojlund, Alisson. All. Conte

  • Out Politano per squalifica, gli esterni di centrocampo saranno Di Lorenzo e Spinazzola;
  • Trio difensivo composto da Beukema-Rrahmani-Buongiorno;
  • in avanti recuperato De Bruyne

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