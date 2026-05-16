Il derby di Roma apre la 37^ giornata domenica alle 12. Gasperini dovrebbe confermare gli undici della sfida di Parma, mentre per Sarri emergenza porta con Motta out, al suo posto Furlanetto. Al posto dello squalificato Romagnoli Provstgaard. Taylor verso il ritorno dal 1'. Le probabili formazioni della partita
Probabili Formazioni
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini
- Gasperini va verso la conferma dei titolari della sfida di Parma, anche se Pisilli è in ballottaggio con Soulé per un posto sulla trequarti
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione
Furlanetto; Marusic, Provstgaard, Gila, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Noslin, Pedro. All. Sarri
- Emergenza in porta per Sarri: problemi muscolari per Motta, al suo posto Furlanetto
- Provstgaard dovrebbe sostituire lo squalificato Romagnoli, espulso nell'ultima partita di campionato contro l'Inter
- Taylor verso il ritorno dal 1'