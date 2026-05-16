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Roma-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©IPA/Fotogramma

Il derby di Roma apre la 37^ giornata domenica alle 12. Gasperini dovrebbe confermare gli undici della sfida di Parma, mentre per Sarri emergenza porta con Motta out, al suo posto Furlanetto. Al posto dello squalificato Romagnoli Provstgaard. Taylor verso il ritorno dal 1'. Le probabili formazioni della partita

SERIE A, IL CALENDARIO DELLA 37^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale di destra
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore centrale di sinistra
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Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Wesley
Wesley
esterno sinistro
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Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
trequartista
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista
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Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
attaccante

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini

  • Gasperini va verso la conferma dei titolari della sfida di Parma, anche se Pisilli è in ballottaggio con Soulé per un posto sulla trequarti
Lazio
Alessio Furlanetto
Alessio Furlanetto
portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
terzino destro
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Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
difensore centrale
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
difensore centrale
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Lazio
Luca Pellegrini
Luca Pellegrini
terzino sinistro
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
mezzala destra
Lazio
Nicolò Rovella
Nicolò Rovella
centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
mezzala sinistra
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Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
ala destra
Lazio
Tijjani Noslin
Tijjani Noslin
attaccante
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Lazio
Pedro
Pedro
ala sinistra

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione

Furlanetto; Marusic, Provstgaard, Gila, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Noslin, Pedro. All. Sarri

  • Emergenza in porta per Sarri: problemi muscolari per Motta, al suo posto Furlanetto
  • Provstgaard dovrebbe sostituire lo squalificato Romagnoli, espulso nell'ultima partita di campionato contro l'Inter
  • Taylor verso il ritorno dal 1'

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