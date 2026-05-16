La 37^ giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Sassuolo e Lecce, in diretta domenica alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Grosso dovrebbe cambiarne 5 rispetto alla partita contro il Torino, mentre Di Francesco va verso la conferma dell'11 titolare visto contro la Juventus. Le probabili formazioni della partita

SERIE A, IL CALENDARIO DELLA 37^ GIORNATA