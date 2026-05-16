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Sassuolo-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Getty

La 37^ giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Sassuolo e Lecce, in diretta domenica alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Grosso dovrebbe cambiarne 5 rispetto alla partita contro il Torino, mentre Di Francesco va verso la conferma dell'11 titolare visto contro la Juventus. Le probabili formazioni della partita

SERIE A, IL CALENDARIO DELLA 37^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Sassuolo
Stefano Turati
Stefano Turati
portiere
Sassuolo
Woyo Coulibaly
Woyo Coulibaly
terzino destro
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Sassuolo
Pedro Felipe
Pedro Felipe
difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
difensore centrale
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Sassuolo
Ulisses Garcia
Ulisses Garcia
terzino sinistro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
mezzala sinistra
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Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
ala destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
attaccante
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Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
ala sinistra

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Turati; Coulibaly, Felipe, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • Grosso dovrebbe cambiarne 5 rispetto alla sconfitta contro il Torino: in porta Turati al posto di Muric, in difesa Pedro Felipe e Garcia al posto di Walukiewicz e Doig, a centrocampo Koné al posto di Lipani e davanti Berardi al posto di Volpato
  • Out Romagnaballottaggi tra Koné e Lipani e tra Pinamonti (per ora favorito) su Nzola
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
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Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
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Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Oumar Ngom
Oumar Ngom
mediano
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
mediano
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
esterno destro
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Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
trequartista
Lecce
Lameck Banda
Lameck Banda
esterno sinistro
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Lecce
Walid Cheddira
Walid Cheddira
attaccante

LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione

Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

  • Di Francesco va verso la conferma dell'11 schierato contro la Juventus: ma resiste per ora un unico ballottaggio, quello tra Veiga e Jean 

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