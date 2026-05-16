La 37^ giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Sassuolo e Lecce, in diretta domenica alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Grosso dovrebbe cambiarne 5 rispetto alla partita contro il Torino, mentre Di Francesco va verso la conferma dell'11 titolare visto contro la Juventus. Le probabili formazioni della partita
Probabili Formazioni
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Turati; Coulibaly, Felipe, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
- Grosso dovrebbe cambiarne 5 rispetto alla sconfitta contro il Torino: in porta Turati al posto di Muric, in difesa Pedro Felipe e Garcia al posto di Walukiewicz e Doig, a centrocampo Koné al posto di Lipani e davanti Berardi al posto di Volpato
- Out Romagna, ballottaggi tra Koné e Lipani e tra Pinamonti (per ora favorito) su Nzola
LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione
Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco
- Di Francesco va verso la conferma dell'11 schierato contro la Juventus: ma resiste per ora un unico ballottaggio, quello tra Veiga e Jean