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Le probabili formazioni di Udinese-Cremonese

Serie A
©Ansa

Udinese e Cremonese chiudono la 37^ giornata di Serie A, in programma domenica alle 20.45. Runjaic dovrebbe schierare la coppia Davis-Gueye, mentre per Giampaolo dovrebbe tornare Zerbin dal 1'. Le probabili formazioni della partita

SERIE A, IL CALENDARIO DELLA 37^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
portiere
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
difensore centrale di destra
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Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
difensore centrale di sinistra
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Udinese
Juan Arizala
Juan Arizala
esterno destro
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
mezzala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Lennon Miller
Lennon Miller
mezzala sinistra
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Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
esterno sinistro
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
attaccante
pubblicità
Udinese
Idrissa Gueye
Idrissa Gueye
attaccante

UDINESE (3-5-2) la probabile formazione

Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Arizala, Atta, Karlstrom, Miller, Kamara; Davis, Gueye. All. Runjaic

  • Tornano Kabasele in difesa e la coppia Davis-Gueye in attacco
  • Ballottaggio a centrocampo tra Zarraga e Arizala con il secondo favorito
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
terzino destro
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Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
difensore centrale
Cremonese
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
difensore centrale
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Cremonese
Tommaso Barbieri
Tommaso Barbieri
terzino sinistro
Cremonese
Alessio Zerbin
Alessio Zerbin
mezzala destra
Cremonese
Youssef Maleh
Youssef Maleh
centrocampista centrale
Cremonese
Alberto Grassi
Alberto Grassi
mezzala sinistra
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Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
ala destra
Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
attaccante
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Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
ala sinistra

CREMONESE (4-3-3) la probabile formazione

Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Barbieri; Zerbin, Maleh, Grassi; Vandeputte, Vardy, Bonazzoli. All. Giampaolo

  • Rispetto alla vittoria sul Pisa, Giampaolo dovrebbe cambiare solo Pezzella con Zerbin
  • Davanti Vandeputte, Vardy, Bonazzoli

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