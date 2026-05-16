Le probabili formazioni di Udinese-Cremonese

Udinese e Cremonese chiudono la 37^ giornata di Serie A, in programma domenica alle 20.45. Runjaic dovrebbe schierare la coppia Davis-Gueye, mentre per Giampaolo dovrebbe tornare Zerbin dal 1'. Le probabili formazioni della partita
Probabili Formazioni
UDINESE (3-5-2) la probabile formazione
Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Arizala, Atta, Karlstrom, Miller, Kamara; Davis, Gueye. All. Runjaic
- Tornano Kabasele in difesa e la coppia Davis-Gueye in attacco
- Ballottaggio a centrocampo tra Zarraga e Arizala con il secondo favorito
CREMONESE (4-3-3) la probabile formazione
Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Barbieri; Zerbin, Maleh, Grassi; Vandeputte, Vardy, Bonazzoli. All. Giampaolo
- Rispetto alla vittoria sul Pisa, Giampaolo dovrebbe cambiare solo Pezzella con Zerbin
- Davanti Vandeputte, Vardy, Bonazzoli