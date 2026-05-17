Derby vinto e quarto posto agguantato , non poteva esserci “doppietta” più bella per Gian Piero Gasperini . A 90’ dalla fine del campionato la Roma ha il proprio destino nelle sue mani e contro il Verona alla prossima dovrà difendere la posizione che al momento la vede in Champions al termine di una rimonta in classifica eccezionale. “Ce lo auguravamo ma non era facile”, dice Gasperini dopo il 2-0 alla Lazio. “Poi alla fine la Juventus ha perso, ma tutte le altre hanno vinto. Noi siamo stati bravi a concentrarci solo sulla nostra partita perché era una partita difficile contro una Lazio di valore. Bravi, complimenti a questi ragazzi, partita straordinaria. Ora non dobbiamo farci prendere troppo dall’entusiasmo perché sappiamo che domenica abbiamo l’ultimo passo di questa rincorsa incredibile e dobbiamo festeggiare oggi ma poi iniziare a pensare a un traguardo che sarebbe veramente bello per noi”.

"Dybala? Contento se restasse"

“La doppietta di Mancini nel derby rimarrà indelebile nella sua carriera”, continua Gasperini, “ma questa squadra ha sempre avuto tanti capitani: è un gruppo veramente solido che ha aiutato ad amalgamare i nuovi che sono arrivati. Non ho mai avuto problemi di alcun tipo nella gestione delle formazioni, degli allenamenti e delle gare. Abbiamo attraversato pochissimi momenti difficili, veramente rari: addirittura pensiamo che il 3-3 con la Juve sia stato un momento difficile, e invece quella è stata la partita che ci ha dato la consapevolezza”. Chiusura su Dybala: “Trattenerlo alla Roma? Per fortuna c’è qui la proprietà e quando ci sono loro diventa tutto più facile perché sono in grado di prendere decisioni immediate, sul momento. C’è la volontà della società e del giocatore, sicuramente io sarei molto contento... Devo dire che i giocatori a scadenza sono stati di una professionalità ed un attaccamento alla Roma eccezionali”.