Serie AGiornata 37 - domenica 17 maggio 2026Giornata 37 - dom 17 mag
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Juventus-Fiorentina: video, gol e highlights
A 90 minuti dalla fine del campionato, la squadra di Spalletti cade all'Allianz Stadium e scivola dal terzo al sesto posto che vale l'Europa League. Nell'ultimo turno c'è il derby per inseguire ancora la Champions. In avvio De Gea salva su Vlahovic dopo l'errore di Ndour, che al 34' segna l'1-0 sorprendendo Di Gregorio. Chance per Yildiz ed Harrison prima dell'intervallo. Nella ripresa annullati i gol di McKennie (fallo) e Vlahovic (fuorigioco). Splendido il 2-0 di Mandragora