Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

Serie A

Venerdì 22 maggio alle 20.45 si apre al Franchi l'ultima giornata di Serie A. Viola senza lo squalificato Ranieri: al centro della difesa pronto Comuzzo. In attacco Piccoli verso la conferma, con i probabili rientri dal 1' di Mandragora e Gudmundsson. Palladino potrebbe rivoluzionare il tridente, con Samardzic e Sulemana alle spalle di Scamacca

SERIE A, TUTTI GLI INDISPONIBILI

Probabili Formazioni

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Domilson Dodô
Domilson Dodô
terzino destro
pubblicità
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore centrale
pubblicità
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
terzino sinistro
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
Mezzala destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
centrocampista centrale
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Mezzala sinistra
pubblicità
Fiorentina
Manor Solomon
Manor Solomon
ala destra
Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
Centravanti
pubblicità
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
ala sinistra

Le scelte di Vanoli

FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione: de Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli

  • Assente Ranieri (squalificato dopo il rosso dalla panchina contro la Juventus), in mezzo alla difesa dovrebbe esserci Comuzzo con Pongracic
  • Probabile rientro dal 1' per Mandragora a centrocampo e Gudmundsson nel tridente (al posto di Parisi infortunato)
  • Piccoli pronto a guidare ancora l'attacco, probabile conferma anche per Solomon
Atalanta
Marco Sportiello
Marco Sportiello
Portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore centrale di destra
pubblicità
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
Difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
Esterno destro
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Mitchel Bakker
Mitchel Bakker
Esterno sinistro
pubblicità
Atalanta
Lazar Samardzic
Lazar Samardzic
Trequartista di destra
Atalanta
Kamaldeen Sulemana
Kamaldeen Sulemana
Trequartista di sinistra
pubblicità
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
Centravanti

Le scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bakker; Samardzic, Sulemana; Scamacca. All. Palladino

  • Hien in vantaggio su Djimsiti al centro della difesa con la probabile conferma di Scalvini e Ahanor
  • Possibile rivoluzione da centrocampo in su: rispetto al ko con il Bologna potrebbe essere confermato solo Ederson, con Bellanova e Bakker sulle fasce (al posto di Zappacosta e Zalewski).
  • Tridente con Scamacca favorito e Samardzic-Sulemana a supporto

Serie A: Altre Notizie

Torino-Juventus a Zufferli: gli arbitri della 38^

Serie A

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di Serie A: ci sarà Zufferli per...

Cardinale resta vicino alla squadra per il finale

milan

Arriva un altro segnale forte da Cardinale che resta vicino alla squadra in vista dell'ultima e...

Fiorentina, premio speciale per Paolo Vanoli

Serie A

La Fiorentina premia il suo allenatore Paolo Vanoli al Rocco B. Commisso Viola Park nel 25°...

Malinovskyi: "De Rossi può aprire ciclo al Genoa"

Serie A

Domenica scorsa l’ultimo saluto al Ferraris, oggi quello a tutto il mondo rossoblù. In attesa...

Striscione anti-Milan di Thuram: indaga la Figc

Serie A

Il giorno dopo la lunga festa scudetto dell’Inter per le vie di Milano, la procura federale della...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE