Venerdì 22 maggio alle 20.45 si apre al Franchi l'ultima giornata di Serie A. Viola senza lo squalificato Ranieri: al centro della difesa pronto Comuzzo. In attacco Piccoli verso la conferma, con i probabili rientri dal 1' di Mandragora e Gudmundsson. Palladino potrebbe rivoluzionare il tridente, con Samardzic e Sulemana alle spalle di Scamacca
Probabili Formazioni
Le scelte di Vanoli
FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione: de Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli
- Assente Ranieri (squalificato dopo il rosso dalla panchina contro la Juventus), in mezzo alla difesa dovrebbe esserci Comuzzo con Pongracic
- Probabile rientro dal 1' per Mandragora a centrocampo e Gudmundsson nel tridente (al posto di Parisi infortunato)
- Piccoli pronto a guidare ancora l'attacco, probabile conferma anche per Solomon
Le scelte di Palladino
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bakker; Samardzic, Sulemana; Scamacca. All. Palladino
- Hien in vantaggio su Djimsiti al centro della difesa con la probabile conferma di Scalvini e Ahanor
- Possibile rivoluzione da centrocampo in su: rispetto al ko con il Bologna potrebbe essere confermato solo Ederson, con Bellanova e Bakker sulle fasce (al posto di Zappacosta e Zalewski).
- Tridente con Scamacca favorito e Samardzic-Sulemana a supporto