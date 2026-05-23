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Cremonese-Como, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

Un testa coda per la salvezza, della Cremonese, e il sogno Champions del Como. Il derby lombardo chiude la stagione e decide il destino di Giampaolo e Fabregas. Grigiorossi che confermano l'undici reduce dal sucesso di Udine. Nel Como difficile il recupero di Nico Paz

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 38^

Probabili Formazioni

Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
Portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
Difensore di destra
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Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
Difensore centrale
Cremonese
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
Difensore di sinistra
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Cremonese
Tommaso Barbieri
Tommaso Barbieri
Esterno destro
Cremonese
Morten Thorsby
Morten Thorsby
Centrocampista di destra
Cremonese
Alberto Grassi
Alberto Grassi
Centrocampista centrale
Cremonese
Youssef Maleh
Youssef Maleh
Centrocampista di sinistra
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Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
Esterno sinistro
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
Attaccante
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Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
Attaccante

La probabile formazione della Cremonese

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Giampaolo

  • Giampaolo conferma la squadra che ha vinto a Udine
  • Dubbio a destra fra Barbieri, Zerbin e Floriani Mussolini
Como
Jean Butez
Jean Butez
Portiere
Como
Ignace Van der Brempt
Ignace Van der Brempt
Terzino destro
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
Difensore centrale
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
Difensore centrale
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Como
Alberto Moreno
Alberto Moreno
Terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
Centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
Centrocampista centrale
Como
Assane Diao
Assane Diao
Esterno destro
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Como
Martin Baturina
Martin Baturina
Trequartista
Como
Jesús Rodriguez
Jesús Rodriguez
Esterno sinistro
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Attaccante

La probabile formazione del Como

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Baturina, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

  • Nico Paz non recupera al suo posto dietro Douvikas gioca Baturina
  • Dubbio fra Smolcic e Van der Brempt sulla fascia destra

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