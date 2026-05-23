Un testa coda per la salvezza, della Cremonese, e il sogno Champions del Como. Il derby lombardo chiude la stagione e decide il destino di Giampaolo e Fabregas. Grigiorossi che confermano l'undici reduce dal sucesso di Udine. Nel Como difficile il recupero di Nico Paz

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 38^