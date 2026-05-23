Un testa coda per la salvezza, della Cremonese, e il sogno Champions del Como. Il derby lombardo chiude la stagione e decide il destino di Giampaolo e Fabregas. Grigiorossi che confermano l'undici reduce dal sucesso di Udine. Nel Como difficile il recupero di Nico Paz
Probabili Formazioni
La probabile formazione della Cremonese
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Giampaolo
- Giampaolo conferma la squadra che ha vinto a Udine
- Dubbio a destra fra Barbieri, Zerbin e Floriani Mussolini
La probabile formazione del Como
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Baturina, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
- Nico Paz non recupera al suo posto dietro Douvikas gioca Baturina
- Dubbio fra Smolcic e Van der Brempt sulla fascia destra