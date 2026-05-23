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Milan-Cagliari, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

Match point Champions per il Milan di Massimiliano Allegri contro il già salvo Cagliari. Modric è a disposizione ma dovrebbe partire dalla panchina lasciando la regia a Jashari. Ricci favorito su Fofana. In attacco Gimenez e Nkunku favoriti su Leao e Pulisic. Tante assenze nel Cagliari che ritrova fra i convocati Felici e conferma in attacco il giovane Mendy

LOTTA CHAMPIONS, LE COMBINAZIONI

Probabili Formazioni

Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
Difensore di destra
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Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
Difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
Difensore di sinistra
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Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
Esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
Centrocampista di destra
Milan
Ardon Jashari
Ardon Jashari
Centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
Centrocampista di sinistra
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Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
Esterno sinistro
Milan
Santiago Giménez
Santiago Giménez
Attaccante
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Milan
Christopher Nkunku
Christopher Nkunku
Attaccante

La probabile formazione del Milan

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri

  • Saelmaekers torna titolare a destra, ballottaggio Ricci-Fofana
  • Modric partirà dalla panchina con Jashari titolare
  • Leao e Pulisic dalla panchina, sapzio in attacco a Gimenez e Nkunku
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
Gabriele Zappa
Gabriele Zappa
Terzino destro
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Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
Difensore centrale
Cagliari
Alberto Dossena
Alberto Dossena
Difensore centrale
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Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
Terzino sinistro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Centrocampista di destra
Cagliari
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
Centrocampista centrale
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
Centrocampista di sinistra
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Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
Trequartista di destra
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
Trequartista di sinistra
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Cagliari
Gennaro Borrelli
Gennaro Borrelli
Attaccante

La probabile formazione del Cagliari

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

  • Indisponibili Folorunsho, Idrissi, Liteta, Kilicsoy, fra i convocati si rivede invece Felici
  • Borrelli favorito su Belotti per il ruolo di centravanti

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