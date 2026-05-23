Match point Champions per il Milan di Massimiliano Allegri contro il già salvo Cagliari. Modric è a disposizione ma dovrebbe partire dalla panchina lasciando la regia a Jashari. Ricci favorito su Fofana. In attacco Gimenez e Nkunku favoriti su Leao e Pulisic. Tante assenze nel Cagliari che ritrova fra i convocati Felici e conferma in attacco il giovane Mendy
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Milan
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri
- Saelmaekers torna titolare a destra, ballottaggio Ricci-Fofana
- Modric partirà dalla panchina con Jashari titolare
- Leao e Pulisic dalla panchina, sapzio in attacco a Gimenez e Nkunku
La probabile formazione del Cagliari
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Borrelli. All. Pisacane
- Indisponibili Folorunsho, Idrissi, Liteta, Kilicsoy, fra i convocati si rivede invece Felici
- Borrelli favorito su Belotti per il ruolo di centravanti