Match point Champions per il Milan di Massimiliano Allegri contro il già salvo Cagliari. Modric è a disposizione ma dovrebbe partire dalla panchina lasciando la regia a Jashari. Ricci favorito su Fofana. In attacco Gimenez e Nkunku favoriti su Leao e Pulisic. Tante assenze nel Cagliari che ritrova fra i convocati Felici e conferma in attacco il giovane Mendy

LOTTA CHAMPIONS, LE COMBINAZIONI