Il derby della Mole chiude il campionato di Torino e Juventus. Granata salvi e senza ambizioni di classifica, bianconeri a caccia del successo per sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Nel Torino torna Ismajli in difesa mentre Zapata farà coppia in attacco con Simeone. Spalletti perde Yildiz che sarà sostituito da Boga. Dubbio Thuram a centrocampo

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 38^