Il derby della Mole chiude il campionato di Torino e Juventus. Granata salvi e senza ambizioni di classifica, bianconeri a caccia del successo per sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Nel Torino torna Ismajli in difesa mentre Zapata farà coppia in attacco con Simeone. Spalletti perde Yildiz che sarà sostituito da Boga. Dubbio Thuram a centrocampo
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Torino
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajili, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D'Aversa
- In difesa rientra Ismajli mentre è fuori per squalifica Maripan
- Gineitis torna titolare in mezzo per Casadei. Ballottaggio Ilkhan-Prati col primo favorito
- Zapata avanti ad Adams per affiancare Simeone
La probabile formazione della Juventus
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Boga; Vlahovic. All. Spalletti
- Senza Bremer in difesa tocca a Gatti anche se c'è l'opzione di Kalulu centrale e Holm a destra
- Thuram proverà il recupero fino all'ultimo, l'alternativa e Koopmeiners
- Yildiz out, gioca Boga a sinistra