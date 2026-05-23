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Torino-Juventus, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

Il derby della Mole chiude il campionato di Torino e Juventus. Granata salvi e senza ambizioni di classifica, bianconeri a caccia del successo per sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Nel Torino torna Ismajli in difesa mentre Zapata farà coppia in attacco con Simeone. Spalletti perde Yildiz che sarà sostituito da Boga. Dubbio Thuram a centrocampo

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 38^

Probabili Formazioni

Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
Portiere
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore di destra
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Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
Difensore centrale
Torino
Enzo Ebosse
Enzo Ebosse
Difensore di sinistra
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Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
Esterno destro
Torino
Emirhan Ilkhan
Emirhan Ilkhan
Centrocampista centrale
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
Centrocampista centrale
Torino
Rafael Obrador
Rafael Obrador
Esterno sinistro
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Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Trequartista
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante
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Torino
Duván Zapata
Duván Zapata
Attaccante

La probabile formazione del Torino

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajili, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D'Aversa

  • In difesa rientra Ismajli mentre è fuori per squalifica Maripan
  • Gineitis torna titolare in mezzo per Casadei. Ballottaggio Ilkhan-Prati col primo favorito
  • Zapata avanti ad Adams per affiancare Simeone
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Difensore di destra
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Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
Difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Difensore di sinistra
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Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Centrocampista centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
Centrocampista centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Esterno sinistro
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Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
Attaccante di destra
Juventus
Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic
Attaccante
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Juventus
Jérémie Boga
Jérémie Boga
Attaccante di sinistra

La probabile formazione della Juventus

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Boga; Vlahovic. All. Spalletti

  • Senza Bremer in difesa tocca a Gatti anche se c'è l'opzione di Kalulu centrale e Holm a destra
  • Thuram proverà il recupero fino all'ultimo, l'alternativa e Koopmeiners
  • Yildiz out, gioca Boga a sinistra

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