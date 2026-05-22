Torino, l'ultimo derby vinto contro la Juventus nel 2015: chi erano i giocatori in campo?
Ultima giornata di campionato che prevede anche il derby di Torino, appuntamento che i granata non vincono da 11 anni. Era il 26 aprile 2015 quando la squadra di Ventura rimontò coi gol di Darmian e Quagliarella il vantaggio bianconero di Pirlo. Ricordi i protagonisti che scesero in campo quel giorno? Torino-Juventus è in diretta domenica alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
- Una specialità della casa per il centrocampista bianconero, 5 gol in quella stagione tra tutte le competizioni. Fu proprio Pirlo nel derby d'andata a segnare dalla distanza il gol-vittoria al 93' per il 2-1 della Juventus.
- Quella Juventus sarebbe diventata aritmeticamente campione d'Italia il 2 maggio seguente, traguardo raggiunto con 4 turni d'anticipo come mai era accaduto nell'era dei tre punti. Ma quel giorno...
- Prima dell'intervallo il Toro trova l'1-1 con Darmian, puntuale a sfruttare l'assist di Quagliarella.
- Proprio l'ex juventino Quagliarella, in maglia bianconera dal 2010 al 2014, riceve dallo stesso Darmian e firma il sorpasso per la gioia dell'Olimpico.
- Tra i due gol granata Pirlo aveva colpito un palo ancora su punizione, stesso discorso per Matri prima del fischio finale e della festa granata
- Già, perché l'ultimo derby vinto dal Torino risaliva al 9 aprile 1995, quando la doppietta di Rizzitelli decise il 2-1 finale allo Stadio Delle Alpi.
- Da ricordare invece come il Toro targato 2014/15, che chiuse al nono posto in campionato, si era spinto fino agli ottavi di finale di Coppa Italia e soprattutto di Europa League (contro lo Zenit) dopo aver eliminato l'Athletic Bilbao
- DANIELE PADELLI
- NIKOLA MAKSIMOVIC
- KAMIL GLIK
- EMILIANO MORETTI
- BRUNO PERES
- MARCO BENASSI
- ALESSANDRO GAZZI
- OMAR EL KADDOURI
- MATTEO DARMIAN
- MAXI LOPEZ
- FABIO QUAGLIARELLA
- dal 61' JOSEF MARTINEZ
- dal 71' GIUSEPPE VIVES
- dall'82' CRISTIAN MOLINARO
- GIAN PIERO VENTURA
- JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Ogbonna, Bonucci, Padoin (86' Llorente); Sturaro, Pirlo, Vidal; Pereyra (78' Pepe); Morata (65' Tevez), Matri. All. Allegri