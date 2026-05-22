Ultima giornata di campionato che prevede anche il derby di Torino, appuntamento che i granata non vincono da 11 anni. Era il 26 aprile 2015 quando la squadra di Ventura rimontò coi gol di Darmian e Quagliarella il vantaggio bianconero di Pirlo. Ricordi i protagonisti che scesero in campo quel giorno? Torino-Juventus è in diretta domenica alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT