 Torino, ultimo derby vinto contro la Juve nel 2014 2015: chi erano i giocatori | Sky Sport
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Torino, l'ultimo derby vinto contro la Juventus nel 2015: chi erano i giocatori in campo?

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Ultima giornata di campionato che prevede anche il derby di Torino, appuntamento che i granata non vincono da 11 anni. Era il 26 aprile 2015 quando la squadra di Ventura rimontò coi gol di Darmian e Quagliarella il vantaggio bianconero di Pirlo. Ricordi i protagonisti che scesero in campo quel giorno? Torino-Juventus è in diretta domenica alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

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