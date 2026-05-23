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Verona-Roma, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

La Roma si gioca l'accesso alla prossima Champions contro il Verona che saluta la serie A. Gasperini non può disporre di Ndicka e Wesley e sceglie Rensch e Ghilardi per sostituirli. Pisilli in vantaggio su Soulè, Konè non al meglio ma disponibile. Sammarco non ha ha disposizione Gagliardini, squalificato. Gioca Akpa Akpro al suo posto

Probabili Formazioni

Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
Portiere
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
Difensore di destra
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Verona
Andrias Edmundsson
Andrias Edmundsson
Difensore centrale
Verona
Nicolás Valentini
Nicolás Valentini
Difensore di sinistra
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Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
Esterno destro
Verona
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Centrocampista di destra
Verona
Sandi Lovric
Sandi Lovric
Centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
Centrocampista di sinistra
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Verona
Martin Frese
Martin Frese
Esterno sinistro
Verona
Tomás Suslov
Tomás Suslov
Attaccante
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Verona
Kieron Bowie
Kieron Bowie
Attaccante

La probabile formazione del Verona

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. All. Sammarco

  • Sammarco conferma la squadra che ha ben figurato a San Siro contro l'Inter
  • Suslov in appoggio di Bowie, a segno per quattro trasferte consecutive
  • Lovric e Akpa Akpro si alterneranno in regia al posto dello squalificato Gagliardini
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Portiere
Roma
Daniele Ghilardi
Daniele Ghilardi
Difensore di destra
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Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
Difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
Difensore di sinistra
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Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
Centrocampista centrale
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Centrocampista centrale
Roma
Devyne Rensch
Devyne Rensch
Esterno sinistro
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Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
Trequartista destro
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
Trequartista sinistro
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Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
Attaccante

La probabile formazione della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Rensch; Dybala, Pisilli; Malen. All. Gasperini

  • Gasperini non può disporre di Wesley e NdickaGhilardi e Rensch scelti per rimpiazzarli
  • Torna Konè in mezzo anche se non al meglio, mentre Pisilli dovrebbe essere preferito a Soulè per affiancare Dybala alle spalle di Malen

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