La Roma si gioca l'accesso alla prossima Champions contro il Verona che saluta la serie A. Gasperini non può disporre di Ndicka e Wesley e sceglie Rensch e Ghilardi per sostituirli. Pisilli in vantaggio su Soulè, Konè non al meglio ma disponibile. Sammarco non ha ha disposizione Gagliardini, squalificato. Gioca Akpa Akpro al suo posto
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Verona
VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. All. Sammarco
- Sammarco conferma la squadra che ha ben figurato a San Siro contro l'Inter
- Suslov in appoggio di Bowie, a segno per quattro trasferte consecutive
- Lovric e Akpa Akpro si alterneranno in regia al posto dello squalificato Gagliardini
La probabile formazione della Roma
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Rensch; Dybala, Pisilli; Malen. All. Gasperini
- Gasperini non può disporre di Wesley e Ndicka, Ghilardi e Rensch scelti per rimpiazzarli
- Torna Konè in mezzo anche se non al meglio, mentre Pisilli dovrebbe essere preferito a Soulè per affiancare Dybala alle spalle di Malen