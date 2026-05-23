La Roma si gioca l'accesso alla prossima Champions contro il Verona che saluta la serie A. Gasperini non può disporre di Ndicka e Wesley e sceglie Rensch e Ghilardi per sostituirli. Pisilli in vantaggio su Soulè, Konè non al meglio ma disponibile. Sammarco non ha ha disposizione Gagliardini, squalificato. Gioca Akpa Akpro al suo posto