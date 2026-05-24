La partita tra Lecce e Genoa, valida per la 38^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 24 maggio alle 20.45 in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi. Diretta Gol con Antonio Nucera. A bordocampo Massimiliano Nebuloni. Durante i match delle appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello insieme a Paolo Assogna, Luca Marchetti e Luca Tommasini. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club , con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.

I numeri di Lecce e Genoa

Tra le formazioni affrontate almeno 15 volte in Serie A, il Lecce è quella contro cui il Genoa ha perso meno partite in percentuale: l'11%, ossia solo due sconfitte in 19 precedenti (10V, 7N). Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 17 sfide contro il Genoa in Serie A (7N, 9P): 1-0 il 22 settembre 2023 al Via del Mare con gol di Rémi Oudin. Più nel dettaglio, dopo lo 0-0 alla prima giornata lo scorso 23 agosto, le due formazioni potrebbero pareggiare entrambe le gare stagionali in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 2011/12. Il Lecce ha evitato la sconfitta negli ultimi quattro match casalinghi contro il Genoa in Serie A (1V, 3N), dopo che aveva perso tre delle prime cinque gare al Via del Mare contro il Grifone nel massimo campionato (1V, 1N). Per raggiungere la salvezza nell'ultima giornata, il Lecce (35 punti) ha bisogno di restare con almeno un punto di vantaggio sulla Cremonese terzultima (34); in caso di arrivo a pari punti, invece, la permanenza in Serie A sarebbe decisa dallo spareggio salvezza. In caso di salvezza nell'ultima giornata, il Lecce parteciperebbe alla Serie A per la quinta stagione consecutiva. Il Lecce ha vinto solo due delle ultime 10 gare casalinghe in Serie A (2N, 6P), restando senza segnare in sei occasioni in questo parziale, inclusa la sfida interna più recente (0-1 contro la Juventus). Il Genoa non ha vinto alcuna delle ultime quattro gare in Serie A (2N, 2P), segnando solo una rete nel parziale.