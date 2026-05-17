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Lecce-Genoa, formazioni ufficiali e risultato LIVE
Di Francesco insegue la salvezza con lo stesso undici che ha battuto il Sassuolo: c'è Cheddira (e non Stulic) rifornito da Pierotti, Coulibaly e Banda. Confermato Ngom in mezzo come Siebert accanto a Tiago Gabriel. Tante assenze per De Rossi che schiera Colombo rifornito da Ellertsson. Spazio a Zatterstrom in difesa e a Leali in porta. Diretta alle 20.45 su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD
SALVEZZA LIVE: CREMONESE
FORMAZIONI UFFICIALI
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco
GENOA (3-5-1-1): Leali; Zatterstrom, Otoa, Marcandalli; Sabelli, Masini, Amorim, Frendrup, Martin; Ellertsson; Colombo. All. De Rossi
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Formazioni ufficiali
- LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco
- GENOA (3-5-1-1): Leali; Zatterstrom, Otoa, Marcandalli; Sabelli, Masini, Amorim, Frendrup, Martin; Ellertsson; Colombo. All. De Rossi
Le scelte di Di Francesco
Solo conferme al Via Del Mare rispetto alla formazione iniziale che ha battuto il Sassuolo nell'ultimo turno. Il centravanti è ancora Cheddira e non Stulic, trequarti completata dal recuperato Pierotti insieme a Coulibaly e Banda. Non si cambia né in mezzo (fiducia a Ngom) né in difesa, dove è sempre Siebert ad affiancare Tiago Gabriel
Le scelte di De Rossi
Tante assenze tra i rossoblù: non convocati Ostigard, Baldanzi, Cornet, Onana, Messias, Malinovskyi, Ekuban ed Ekhator. All’elenco si aggiunge lo squalificato Vitinha. Ecco perché sono sette i giocatori ‘prestati’ dalla Primavera. A supporto di Colombo gioca Ellertsson, sulle fasce ecco Sabelli e Martin preferiti a Norton-Cuffy e al 18enne Ouedadraogo. Dietro giocano Zatterstrom in difesa e Leali tra i pali
L'ultimo posto per la salvezza si gioca tra Lecce e Cremona. Ultima giornata di campionato e lotta per non retrocedere che ha già coinvolto Pisa e Verona, ma non la terza e ultima squadra destinata in Serie B. Sarà sfida a distanza tra il Lecce, 35 punti e opposto al Genoa al Via del Mare, e la Cremonese (34 punti) che ospita il Como e spera in un passo falso della squadra di Di Francesco per evitare la B
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Tra le formazioni affrontate almeno 15 volte in Serie A, il Lecce è quella contro cui il Genoa ha perso meno partite in percentuale: l'11%, ossia solo due sconfitte in 19 precedenti (10 vittorie, 7 pareggi)
Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 17 sfide contro il Genoa in Serie A (7 pareggi, 9 sconfitte): 1-0 il 22 settembre 2023 al Via del Mare con gol di Remi Oudin. Più nel dettaglio, dopo lo 0-0 alla prima giornata lo scorso 23 agosto, le due formazioni potrebbero pareggiare entrambe le gare stagionali in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 2011/12
Il Lecce ha evitato la sconfitta negli ultimi quattro match casalinghi contro il Genoa in Serie A (1 vittoria, 3 pareggi), dopo che aveva perso tre delle prime cinque gare al Via del Mare contro il Grifone nel massimo campionato (1 vittoria, 1 pareggio)
Per raggiungere la salvezza nell'ultima giornata, il Lecce (35 punti) ha bisogno di restare con almeno un punto di vantaggio sulla Cremonese terzultima (34); in caso di arrivo a pari punti, invece, la permanenza in Serie A sarebbe decisa dallo spareggio salvezza
In caso di salvezza nell'ultima giornata, il Lecce parteciperebbe alla Serie A per la quinta stagione consecutiva; in precedenza, nella storia della competizione a girone unico, i pugliesi erano arrivati al massimo a tre partecipazioni di fila, in tre diverse occasioni (nei periodi 1988-1991, 1999-2002 e 2003-2006)
Il Lecce ha vinto solo due delle ultime 10 gare casalinghe in Serie A (2 pareggi, 6 sconfitte), restando senza segnare in sei occasioni in questo parziale, inclusa la sfida interna più recente (0-1 contro la Juventus)
Il Genoa non ha vinto alcuna delle ultime quattro gare in Serie A (2 pareggi, 2 sconfitte), segnando solo una rete nel parziale; il Grifone è già arrivato a cinque match di fila senza successi sotto la guida di Daniele De Rossi in campionato, tra dicembre e gennaio scorsi (2 pareggi, 3 sconfitte)
Daniele De Rossi è stato allenato da Eusebio Di Francesco alla Roma, durante le stagioni 2017/18 e 2018/19, collezionando 36 presenze e un gol in Serie A; da allenatori, l'attuale tecnico del Genoa ha battuto quello del Lecce nel loro unico precedente in campionato: Frosinone-Roma 0-3, il 18 febbraio 2024
Dopo che nelle prime 13 presenze in Serie A con il Lecce non aveva preso parte ad alcuna rete, Walid Cheddira ha segnato tre reti e servito un assist nelle ultime tre gare in campionato; il classe 1998, tuttavia, non va a bersaglio in una sfida casalinga nella competizione dal 16 marzo 2024 (Frosinone-Lazio 2-3), restando a secco per 18 match interni da allora. GUARDA LE STATISTICHE DI CHEDDIRA
Assente al Via del Mare, Ruslan Malinovskyi ha segnato sei reti in questo campionato e in una stagione in Serie A ha fatto meglio solo due volte, nel 2019/20 e 2020/21 (otto gol in entrambi i casi, con l'Atalanta); tra i centrocampisti di questo torneo, solo Nico Paz (72) ha tentato più tiri dalla distanza dell'ucraino (50). GUARDA LE STATISTICHE DI MALINOVSKYI