L'ultimo posto per la salvezza si gioca tra Lecce e Cremona. Ultima giornata di campionato e lotta per non retrocedere che ha già coinvolto Pisa e Verona, ma non la terza e ultima squadra destinata in Serie B. Sarà sfida a distanza tra il Lecce, 35 punti e opposto al Genoa al Via del Mare, e la Cremonese (34 punti) che ospita il Como e spera in un passo falso della squadra di Di Francesco per evitare la B