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Atalanta, infortunio Hien: intervento riuscito, 2/3 mesi di stop

atalanta

L'intervento chirurgico di riparazione della lesione del tendine prossimale del muscolo semimembranoso della coscia sinistra di Isak Hien è perfettamente riuscito. I tempi di recupero del difensore dell'Atalanta sono di circa 2/3 mesi, con il rientro in squadra previsto dopo la pausa nazionali di settembre

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Nel corso della sfida tra Giappone e Svezia, il difensore dell'Atalanta Isak Hien è ha subito un grave infortunio, che lo ha costretto a lasciare il ritiro con la nazionale svedese. Il centrale classe 1999 è stato sotto sottoposto a un intervento chirurgico, che è perfettamente riuscito. Ecco il comunicato: "Atalanta BC comunica che nella giornata di oggi, martedì 30 giugno 2026, Isak Hien è stato sottoposto a intervento chirurgico di riparazione della lesione del tendine prossimale del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L'intervento, eseguito presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia) dal Professor Lasse Lempainen, specialista in chirurgia tendinea, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".

I tempi di recupero

Il difensore svedese dovrà rimanere lontano dal terreno di gioco a lungo visto che i tempi di recupero stimati sono di circa 2/3 mesi. Una volta superato l'infortunio Hien, che salterà tutta la preparazione estiva, dovrà anche recuperare la forma fisica e per questo il suo rientro in squadra è atteso dopo la sosta nazionali di settembre.

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