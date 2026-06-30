Nel corso della sfida tra Giappone e Svezia, il difensore dell'Atalanta Isak Hien è ha subito un grave infortunio, che lo ha costretto a lasciare il ritiro con la nazionale svedese. Il centrale classe 1999 è stato sotto sottoposto a un intervento chirurgico, che è perfettamente riuscito. Ecco il comunicato: "Atalanta BC comunica che nella giornata di oggi, martedì 30 giugno 2026, Isak Hien è stato sottoposto a intervento chirurgico di riparazione della lesione del tendine prossimale del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L'intervento, eseguito presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia) dal Professor Lasse Lempainen, specialista in chirurgia tendinea, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".