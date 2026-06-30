Qui tutta la giornata live di martedì 30 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 21
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Il Milan ri-vuole Liberali ma il Como resta avanti: le news di calciomercato
- Juventus su Ekhator: contatti continui con il Genoa
- Allegri ha risolto con il Milan e firmato col Napoli: atteso l'annuncio
- Carnevali, l'ad della Juventus sul calciomercato: "Non ho mai parlato con Vlahovic"
- Ausilio su Palestra: "Preso un due di picche". Poi parla della strategia Inter
- Lewandowski in America: ufficiale ai Chicago Fire grazie alla "regola di Beckham"
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a fine giugno
- Il podcast di Di Marzio
Atalanta, Godfrey ufficiale ai Rangers
Il difensore si trasferisce in Scozia in prestito con opzione di riscatto fissata per la prossima estate. "Sono entusiasta, sono davvero felice di essere qui. Conosco l'importanza di questo club, quindi è un grande onore indossarne la maglia in questa stagione e non vedo l'ora di iniziare", ha dichiarato Godfrey
Mls, Lewandowski ai Chicago Fire... Grazie a Beckham
Dopo l'addio al Barcellona, Robert Lewandowski riparte dagli Stati Uniti. Il bomber polacco è un nuovo giocatore dei Chicago Fire. Ecco il comunicato:"Il Chicago Fire FC ha annunciato oggi l'ingaggio di Robert Lewandowski – icona del calcio mondiale e miglior marcatore di sempre della nazionale polacca, in qualità di Designated Player". Ogni squadra può avere fino a un massimo di tre 'Designated Player', ovvero giocatori il cui contratto sfora il tetto salariale imposto dalla lega, una regola conosciuta come "Beckham rule"
Enzo Maresca al Manchester City, è ufficiale: contratto fino al 2029
Ora è ufficiale: Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola (dopo essere stato suo collaboratore). Per lui pronto un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizens hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. "Voglio vincere, giocare un bel calcio e avere la pressione di rappresentare un club come il Manchester City", ha dichiarato Maresca
Monza, ufficiale Juric come nuovo allenatore
Ivan Juric riparte da Monza: il croato, ex tra le altre di Roma e Atalanta (con cui aveva risolto il proprio contratto il 27 giugno), è diventato il nuovo allenatore dei biancorossi: ha firmato un contratto fino al 2028. Il Monza ha commentato così l'arrivo di Juric sul proprio sito ufficiale: "Allenatore di grande carisma ed esperienza, capace di portare alle sue squadre intensità e un gioco aggressivo e spregiudicato, Juric è pronto ora per una nuova emozionante avventura in Serie A col Monza. Benvenuto Mister!".
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Nico Paz resta al Como, il comunicato del Real Madrid
Il comunicato del Real Madrid sul futuro di Nico Paz: "Il Real Madrid, il Como e Nico Paz hanno raggiunto un accordo affinché il giocatore rimanga nel club italiano per la stagione 2026-2027"
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Sassuolo, Palmieri: "Se la Juve vuole Muharemovic conosce le cifre"
Dall'apertura del calciomercato a Rimini ha parlato il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, queste le sue parole su Muharemovic (obiettivo di mercato della Juventus): “Giovanni fino a15 giorni fa era da questa parte, se è interessato a qualche giocatore del Sassuolo conosce i numeri. Se interessa qualche giocatore conosce il valore e il pensiero della proprietà. Sappiamo di avere giocatori di qualità, se dovessero arrivare offerte le valuteremo”
Fiorentina, Viery è in Italia
La Viola abbraccia il primo acquisto di questa stagione, che vedrà in panchina Fabio Grosso. Il difensore brasiliano classe 2005 Viery è arrivato in Italia (a Roma) prima di trasferirsi a Firenze per sostenere le visite mediche e diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Nel pomeriggio la firma (il video dell'arrivo nella Capitale di Davide Balestra)
Allegri ha risolto con il Milan e firmato col Napoli: atteso l'annuncio
Nella giornata di lunedì 29 giugno, Massimiliano Allegri ha risolto il proprio contratto con il Milan e firmato con il Napoli. Il toscano così è pronto per diventare il nuovo allenatore degli azzurri: si attende l'annuncio ufficiale
Napoli, Spinazzola prolunga fino al 2028
Continua l'avventura dell'esterno in azzurro: prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028. Spinazzola è pronto a iniziare la sua terza stagione al Napoli, per un totale di 72 presenze già collezionate e quattro reti