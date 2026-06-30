Ivan Juric riparte da Monza: il croato, ex tra le altre di Roma e Atalanta (con cui aveva risolto il proprio contratto il 27 giugno), è diventato il nuovo allenatore dei biancorossi: ha firmato un contratto fino al 2028. Il Monza ha commentato così l'arrivo di Juric sul proprio sito ufficiale: "Allenatore di grande carisma ed esperienza, capace di portare alle sue squadre intensità e un gioco aggressivo e spregiudicato, Juric è pronto ora per una nuova emozionante avventura in Serie A col Monza. Benvenuto Mister!".