Le 20 squadre che parteciperanno alla prossima serie A sono già al lavoro per programmare la nuova stagione. Definito, quasi per tutte, il programma dei raduni e dei ritiri di preparazione che sarà come sempre accompagnato dal alcuni test amichevoli. La ripresa delle attività, per la gran parte delle squadre, è fissata intorno al 10 luglio. Vediamo il programma squadra per squadra

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