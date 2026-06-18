Serie A, raduni e ritiri delle squadre in vista del campionato 2026 2027
Le 20 squadre che parteciperanno alla prossima serie A sono già al lavoro per programmare la nuova stagione. Definito, quasi per tutte, il programma dei raduni e dei ritiri di preparazione che sarà come sempre accompagnato dal alcuni test amichevoli. La ripresa delle attività, per la gran parte delle squadre, è fissata intorno al 10 luglio. Vediamo il programma squadra per squadra
- Raduno (data non ancora comunicata)
- Raduno (data non comunicata)
- Ritiro: dal 13 al 25 luglio Rio Pusteria – Valles (Bolzano)
- Raduno (data non comunicata)
- Ritiro dal 22 luglio al 1 agosto a Pontedilegno-Tonale (Trento)
- Raduno: (data non ancora comunicata)
- Raduno: dal 7 luglio al Viola Park
- Ritiro: dal 24 al 30 luglio in Inghilterra
- Raduno dal 10 luglio in sede
- Ritiro: dal 12 al 19 luglio a Ferentino e dal 20 luglio al 2 agosto al Terminillo
- Ritiro: dal 16 al 26 luglio a Moena (Trento)
- Raduno: dal 15 luglio a Milano
- Ritiro: dal 16 al 26 luglio in Germania e dal 28 luglio partenza per Hong Kong
- Raduno e ritiro: date ancora da definire alla Continassa
- Raduno e ritiro: dal 13 luglio a Formello
- Raduno: data e sede ancora da stabilire
- Raduno e ritiro: dal 12 luglio a Milanello
- Raduno dal 12 luglio
- Ritiro: dal 13 al 26 luglio a Ronzone
- Ritiro a Dimaro-Folgarida, dal 17 al 27 luglio e Castel di Sangro, dal 30 luglio al 13 agosto
- Raduno: dal 13 al 23 luglio a Collecchio
- Ritiro: dal 26 luglio a Pinzolo (Trento)
- Raduno; dal 13 luglio a Trigoria
- Ritiro: dal 31 luglio all'8 agosto al Vale Resort a Hensol (Galles)
- Raduno: dall'11 luglio – presso il Mapei Football Center
- Ritiro: dal 13 al 26 luglio a Ronzone in Trentino
- Raduno: dal 10 luglio al Filadelfia
- Ritiro: dal 13 al 26 luglio a Pinzolo (Trento)
- Raduno: dal 4 luglio (data da confermare) in sede
- Ritiro: dal 22 luglio al 4 agosto a Lienz (Austria)
- Raduno: in sede (data da definire)
- Ritiro: dall'11 al 26 luglio a Falcade (Trento)