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Calciomercato Roma, attesa per la decisione di Summerville: si valutano Molina e Dodo

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La Roma continua a guardare il reparto esterni. Per quanto riguarda quello arretrato i giallorossi stanno valutando se fare un affondo per Molina (che vuole aspettare la fine del Mondiale prima di parlare di mercato), mentre il club resta vigile anche su Dodo. Per l'esterno offensivo la società attende la risposta definitiva di Summerville

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La Roma ha la priorità esterno per il mercato in entrata. Dopo il mancato accordo per il rinnovo di Celik, che ha firmato un triennale alla Juventus, i giallorossi stanno valutando se provare un affondo per Molina. L'argentino, tuttavia, in questo momento non vuole parlare di mercato fino alla finale del Mondiale di domenica contro la Spagna. La Roma potrebbe anche ritornare su Dodo, sul quale il Napoli resta sempre vigile. 

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Si attende la decisione di Summerville

Per quanto riguarda l'esterno offensivo, si attendono novità su Crysencio Summerville. L'olandese dovrà dare una decisione definitiva, con la Roma che è pronta a offrire 45 milioni di euro al West Ham, proprietario del cartellino dell'olandese, per trovare anche l'accordo tra club.

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