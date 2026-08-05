Le pagelle di Milan-Inter 1-1

Milan-Inter 1-1, le pagelle del derby amichevole a Perth
Finisce 1-1 il derby amichevole di Perth tra Milan e Inter. Al vantaggio nerazzurro di Dimarco (il migliore in campo) ha risposto nel secondo tempo Nkunku su rigore. Nell'Inter Esposito sotto la sufficienza, così come Camarda nel Milan. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Maurizio Compagnoni
- TORRIANI voto 7
- TOMORI voto 6
- GABBIA voto 6
- PAVLOVIC voto 6,5
- CHUKWUEZE voto 5,5
- MUSAH voto 6
- FOFANA voto 6
- BARTESAGHI voto 5,5
- LOFTUS-CHEEK voto 6
- CISSE' voto 6
- CAMARDA voto 5
- dal 46' ESTUPINAN voto 6
- dal 46' NKUNKU voto 6,5
- dal 63' DE WINTER voto 6
- dal 63' VALDIMIROV voto 6
- dal 63' SAELEMAEKERS voto 6
- dal 63' MODRIC voto 6
- dal 63' JASHARI voto 6,5
- dal 63' LEAO voto 6,5
- dal 63' RAMOS voto 6
- dal 63' F. TERRACCIANO voto 6
- MARTINEZ voto 6
- PAVARD voto 6,5
- BISSECK voto 6,5
- BASTONI voto 6
- DIOUF voto 6
- BARELLA voto 6,5
- STANKOVIC voto 6
- ZIELINSKI voto 6
- DIMARCO voto 7 (MVP)
- ESPOSITO voto 5,5
- IDDRISSOU voto 5,5
- dal 46' MKHITARYAN voto 6
- dal 46' LAVELLI voto 6,5
- dal 71' PROVEDEL voto 6
- dal 71' CARLOS AUGUSTO voto 6
- dal 71' FRATTESI voto 6
- dal 71' LUIS HENRIQUE voto 6
- dal 71' CALHANOGLU voto 6
- dal 71' BONNY voto 6
- dal 76' BOVIO s.v.
- dall'80' MAYE s.v.
- dal 90' MOSCONI s.v.