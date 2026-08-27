La presentazione della 2^ giornata di Serie A

Il secondo turno di Serie A della stagione si apre venerdì 28 e si chiude lunedì 31 agosto. Domenica 30, alle 20.45, Cagliari-Inter su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 - e in streaming su NOW . Le partite della seconda giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il secondo turno di Serie A della stagione si gioca tra venerdì 28 e lunedì 31 agosto. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Cagliari-Inter, Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. La giornata di Serie A si apre venerdì alle 20.45 con Milan-Venezia. Sono quattro gli appuntamenti del sabato con tre partite in contemporanea alle 18.30: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino. Alle 20.45 è la volta di Juventus-Parma. La domenica inizia alle 18.30 con Napoli-Como e prosegue alle 20.45 con Cagliari-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sempre alle 20.45 anche Lazio-Genoa. La giornata di campionato si conclude lunedì 31 agosto con Lecce-Roma alle 18.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e alle 20.45 Atalanta-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.