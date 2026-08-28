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Juventus-Parma, le probabili formazioni

Serie A

Per la prima in casa del campionato Spalletti ha annunciato le assenze di McKennie e quasi certamente Thuram oltre a Yildiz. Attacco rivisto con il probabile innesto di David accanto a Kolo Muani e il lancio di Alajbegovic. Celik prefeito ancora a Cambiaso. Nel Parma dubbi fra Romero e Lontani mentre in attacco è certo di una maglia El Bilal Tourè

Probabili Formazioni

Juventus
Guglielmo Vicario
Guglielmo Vicario
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Terzino destro
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Juventus
Gleison Bremer Bremer
Gleison Bremer Bremer
Difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Difensore centrale
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Juventus
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Terzino sinistro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Centrocampista centrale
Juventus
Douglas Luiz
Douglas Luiz
Centrocampista centrale
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
Esterno destro
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Juventus
Jonathan David
Jonathan David
Trequartista
Juventus
Kerim-Sam Alajbegovic
Kerim-Sam Alajbegovic
Esterno sinistro
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Juventus
Randal Kolo Muani
Randal Kolo Muani
Attaccante

JUVENTUS (4-2-3-1) la probabile formazione

Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, David, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Luciano Spalletti

  • Senza Yildiz e McKennie Spalletti cambia la batteria dei trequartisti
  • David farà coppia con Kolo Muani, Alajbegovic e Conceicao agiranno sulle fasce
  • Kelly preferito a Lucumì mentre Celik è davanti a Cambiaso a sinistra
Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
Portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
Terzino destro
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Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
Difensore centrale
Parma
Abdoulaye N'Diaye
Abdoulaye N'Diaye
Difensore centrale
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Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Terzino sinistro
Parma
Christian Ordóñez
Christian Ordóñez
Centrocampista di destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Centrocampista centrale
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Centrocampista di sinistra
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Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
Esterno destro
Parma
David Romero
David Romero
Attaccante
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Parma
El Bilal Touré
El Bilal Touré
Esterno sinistro

PARMA (4-3-3) la probabile formazione

Corvi, Del Prato, Troilo, Ndiaye, Valeri, Ordóñez, Keita, Bernabé, Britschgi, Romero, Touré. All. Carlos Cuesta

  • Britschgi, smaltita la squalifica, potrebbe essere la novità di formazione 
  • Dubbio Romero-Lontani che determinerà la posizione di Tourè
  • Prima convocazione per l'ultimo arrivato Fabbian

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