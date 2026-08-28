Per la prima in casa del campionato Spalletti ha annunciato le assenze di McKennie e quasi certamente Thuram oltre a Yildiz. Attacco rivisto con il probabile innesto di David accanto a Kolo Muani e il lancio di Alajbegovic. Celik prefeito ancora a Cambiaso. Nel Parma dubbi fra Romero e Lontani mentre in attacco è certo di una maglia El Bilal Tourè
Probabili Formazioni
JUVENTUS (4-2-3-1) la probabile formazione
Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, David, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Luciano Spalletti
- Senza Yildiz e McKennie Spalletti cambia la batteria dei trequartisti
- David farà coppia con Kolo Muani, Alajbegovic e Conceicao agiranno sulle fasce
- Kelly preferito a Lucumì mentre Celik è davanti a Cambiaso a sinistra
PARMA (4-3-3) la probabile formazione
Corvi, Del Prato, Troilo, Ndiaye, Valeri, Ordóñez, Keita, Bernabé, Britschgi, Romero, Touré. All. Carlos Cuesta
- Britschgi, smaltita la squalifica, potrebbe essere la novità di formazione
- Dubbio Romero-Lontani che determinerà la posizione di Tourè
- Prima convocazione per l'ultimo arrivato Fabbian