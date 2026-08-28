Per la prima in casa del campionato Spalletti ha annunciato le assenze di McKennie e quasi certamente Thuram oltre a Yildiz. Attacco rivisto con il probabile innesto di David accanto a Kolo Muani e il lancio di Alajbegovic. Celik prefeito ancora a Cambiaso. Nel Parma dubbi fra Romero e Lontani mentre in attacco è certo di una maglia El Bilal Tourè