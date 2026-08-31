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Calciomercato Juventus, le news di oggi
- I bianconeri chiudono per Pape Sarr del Tottenham: atteso a Torino per le visite mediche
- Offerta per Zirkzee al Manchester United
- Per l'attacco si segue anche Woltemade
- Sulle fasce si segue Tagliafico (in caso di uscita di Cabal)
- Il tabellone mercato della Juventus
Chi vincerà lo Scudetto secondo il Supercomputer?
Dalla corsa Scudetto alle chance Champions e alla lotta retrocessione: ecco la simulazione integrale del Supercomputer Opta per la nuova stagione di Serie A, squadra per squadra con tutte le percentuali
Chi vince lo Scudetto? La classifica della Serie A secondo il Supercomputer OptaVai al contenuto
Chi ha speso di più sul mercato: Juve 7^
Saldo totale di -133,25 milioni di euro per i bianconeri tra acquisti e cessioni. La classifica:
Chi ha speso di più finora sul mercato: Tottenham 2°Vai al contenuto
Kessié torna all'Atalanta (dopo esser stato cercato dalla Juve): il retroscena
Tornare all'Atalanta non è stata naturalmente solo una scelta di cuore, ma un filo che si ricongiunge e che per Kessié ha un valore altissimo. Perché si è bloccata la trattativa con la Juventus, il blitz di Percassi e Giuntoli e un'operazione clamorosa messa a segno in pochissime ore
Kessié, la sorpresa in un blitz alla fine del giro del mondoVai al contenuto
Gli acquisti di calciomercato più costosi: Kolo Muani è 18°
Due ufficialità per la Juve: Kolo Muani e Alajbegovic sono due nuovi giocatori bianconeri. Sia il francese che il bosniaco rientrano tra gli acquisti più cari di sempre nella storia del club. Ricordate gli altri?
Gli acquisti più costosi nella storia della Juve: Kolo Muani è 18°Vai al contenuto
Chi è Pape Sarr: il profilo
Ma perché la Juventus ha deciso di puntare su Pape Sarr? Il centrocampista classe 2002 è un giocatore duttile, per molti versi simile proprio a Franck Kessie, che ha detto no ai bianconeri per tornare all'Atalanta. Quando era allenatore del Tottenham, Antonio Conte aveva impedito che fosse mandato in prestito e parlando di lui aveva detto: "Rappresenta il nostro futuro". Nella passata stagione, nonostante i problemi che hanno afflitto la squadra inglese e i soli 1389 minuti in campo in 26 presenze, il centrocampista senegalese è comunque riuscito a segnare 2 gol e fornito 4 assist. A 23 anni, Sarr ha già collezionato una grande esperienza in Premier League e in campo internazionale, che saranno di certo utili per la squadra di Luciano Spalletti.
David-Atletico, Zirkzee e Woltemade: le ultime sull'attacco
Previsti in mattinata nuovi contatti con l'Atletico Madrid per Jonathan David. Parallelamente, proseguono i colloqui tra i bianconeri e il Manchester United per Joshua Zirkzee. Woltemade resta una pista valida per l'attacco.
Da Sarr fino a Zirkzee-Woltemade: le ultime sulla Juventus
Il punto direttamente dal nostro inviato all'Hotel Sheraton di Milano Alessandro Sugoni:
Un ex Juventus nel mirino dell'Atalanta
Ore decisive per capire il futuro dell'attacco dell'Atalanta. Sono attese novità per Jonathan Rowe del Bologna, ma i nerazzurri hanno avuto dei contatti anche con il Werder Brema per Samuel Mbangula (ex Juventus). Piace anche Alexis Saelemaekers, per cui però non è arrivata l'apertura da parte del Milan
Da Rowe a Mbangula, l'Atalanta a caccia di un esternoVai al contenuto
Via libera del Tottenham per Pape Sarr
La Juventus chiude per Pape Sarr. Offerta accettata, da parte degli Spurs con il giocatore che è atteso a Torino per visite e firma. Prestito con obbligo di riscatto (totale 30 milioni) legato a alla qualificazione in Europa League o Champions più 50% delle presenze
Su Zhegrova c'è l'Al Ittihad
Non solo Cabal, anche Edon Zhegrova potrebbe lasciare Torino. Su di lui c'è l'Al Ittihad. L'esterno kosovaro in bianconero non ha mai convinto a pieno e dopo la rete segnata da Nico Gonzalez contro il Parma lo spazio per lui nella squadra di Spalletti potrebbe diminuire ancora.
La Juve valuta anche Woltemade per l'attacco
Il secondo che la dirigenza bianconera sta valutando per rinforzare il reparto offensivo è quello di Nick Woltemade del Newcastle, anche qui l'operazione sarebbe in prestito con diritto di riscatto
In caso di addio di David, Zirkzee il primo nome in lista
In caso di partenza di Jonathan David (c'è l'Atletico Madrid su di lui) è Joshua Zirkzee il primo nome nella lista dei bianconeri, per il quale è arrivata la prima offerta al Manchester United per un prestito a 2.5 milioni con diritto di riscatto a 30
Sulle fasce la Juve segue Tagliafico
Sempre per quanto riguarda le possibili uscite, l'Atalanta continua a insistere per Juan Cabal (profilo molto apprezzato da Maurizio Sarri). In caso di cessione, i bianconeri potrebbero concentrarsi su Nicolas Tagliafico, terzino del Lione che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2027.
L'Atletico Madrid su David
I Colchoneros stanno portando avanti i contatti con la Juventus per l'attaccante canadese che, seppur è partito dal primo minuto contro il Parma in campionato, non è centrale nel progetto di Spalletti e può essere venduto. Un'eventuale cessione sbloccherebbe un arrivo in attacco, con i bianconeri che monitorano Joshua Zirkzee del Manchester United. Contatti tra i due club e con l'entourage del giocatore.
Juve, Adam Licina alla Cremonese
Trasferimento in prestito. L'ala destra classe 2007, arrivato alla Juventus lo scorso gennaio dopo essere cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, ha giocato la seconda parte della scorsa stagione con la Next Gen in Serie C