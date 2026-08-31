Ma perché la Juventus ha deciso di puntare su Pape Sarr? Il centrocampista classe 2002 è un giocatore duttile, per molti versi simile proprio a Franck Kessie, che ha detto no ai bianconeri per tornare all'Atalanta. Quando era allenatore del Tottenham, Antonio Conte aveva impedito che fosse mandato in prestito e parlando di lui aveva detto: "Rappresenta il nostro futuro". Nella passata stagione, nonostante i problemi che hanno afflitto la squadra inglese e i soli 1389 minuti in campo in 26 presenze, il centrocampista senegalese è comunque riuscito a segnare 2 gol e fornito 4 assist. A 23 anni, Sarr ha già collezionato una grande esperienza in Premier League e in campo internazionale, che saranno di certo utili per la squadra di Luciano Spalletti.