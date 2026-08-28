L'allenatore del Milan analizza con la dovuta severità il match vinto con il Venezia non senza faticare: "Lasciamo tantissimo spazio, dobbiamo migliorare e serve tempo, c'è ancora tanto da fare ma sono orgoglioso dei ragazzi, di come lavorano. E' stata una partita per continuare a capire su cosa lavorare". Sul primo gol di Ramos: "Da qui si vedono i campioni, ne ha sbagliati due, alla terza occasione ha segnato"
E' un Ruben Amorim molto lucido quello che nella conferenza stampa post gara analizza il successo, sofferto, del Milan sul Venezia: "Concedere tutte queste occasioni significa che prima o poi un gol lo subiremo, e a quel punto diventerà difficile ribaltare la situazione. Ma è il nostro modo attuale di difendere, lasciamo tantissimo spazio ed è dura per i miei giocatori - dice - A volte, mentre stiamo attaccando, per loro è difficile non limitarsi a guardare il pallone, ma cercare di capire cosa fare nel caso in cui dovessimo perderlo. Sono tutti dettagli su cui ci serve tempo per lavorare. È un aspetto su cui dobbiamo migliorare, così come nel modo in cui difendiamo sui cross in area. Sapevamo già che questa partita sarebbe stata dura a San Siro, contro una squadra che ruota molto gli uomini, vuole il pallone e con uno stadio che spinge a pressare fortissimo. A volte dobbiamo essere intelligenti e capire che la partita ha momenti diversi". L'idea sulla squadra è certamente pi chiara: "L'idea che mi sono fatto durante la gara è che stiamo facendo molte cose buone, ma c'è ancora tanto da migliorare per diventare una squadra davvero fortissima - prosegue - Il mio primo pensiero è stato che abbiamo ancora tantissimo da fare. A fine gara la sensazione era che siamo ancora lontani dal livello necessario per essere una squadra davvero fortissima. Allo stesso tempo, però, ero davvero orgoglioso dei ragazzi, perché stanno dimostrando coraggio e lavorano duramente".
"Ramos? I campioni si vedono da questo: ha sbagliato due gol, poi ha segnato"
Sugli aspetti da migliorare: "In questo momento tutto ciò che succede è un passo in avanti, mai all'indietro, perché anche le difficoltà ci aiutano a capire su cosa dobbiamo lavorare. Quindi tutto quello che è successo oggi è utilissimo per fare un ulteriore salto di qualità - spiega ancora - Tutti questi dettagli mi servono per capire cosa sia difficile o meno per la mia squadra. Quindi dico che è un passo avanti, perché abbiamo vinto e abbiamo capito chiaramente su cosa dovremo lavorare la prossima settimana". Quanto a Pulisic: "Rientra da un infortunio e ha alle spalle solo una settimana di allenamento, perciò a volte è complicato gestire sia il singolo che la partita, perché la priorità resta sempre la squadra. La priorità è sempre vincere, ma per noi Pulisic è importantissimo". Primo gol di Gonçalo Ramos: "E' qui che si vedono i grandi giocatori e cito lui perché ha vinto tutto al PSG. Ramos ha sbagliato due occasioni, ma alla terza è rimasto calmo, non stava a pensare agli errori precedenti. Questa è una dote che viene con l'esperienza e la qualità. Quindi non ho detto nulla a Ramos, ha fatto un lavoro straordinario ed ero già sicuro che alla chance successiva avrebbe segnato. Ha giocato una grande partita".