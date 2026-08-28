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Monza-Udinese, le probabili formazioni

Serie A

Esordio casalingo per il Monza di Ivan Juric dopo il ko all'esordio contro l'Inter. Rientrano dalla squalifica Thiam in porta e Dany Mota sulla trequarti. Akinsamiro sarà fra i convoicati ma parte dalla panchina. Nell'Udinese gli infortuni di Palma e Zaniolo mescolano le carte. Davanti occasione per Unai Gomez con Davis che torna dal primo minuto. Dietro Ebosse è favorito su Bertola

Probabili Formazioni

Monza
Demba Thiam
Demba Thiam
Portiere
Monza
Eddy Kouadio
Eddy Kouadio
Difensore di destra
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Monza
Lorenzo Lucchesi
Lorenzo Lucchesi
Difensore centrale
Monza
Andrea Carboni
Andrea Carboni
Difensore di sinistra
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Monza
Samuele Birindelli
Samuele Birindelli
Esterno destro
Monza
Manga Foe Ondoa
Manga Foe Ondoa
Centrocampista centrale
Monza
Mathis Mout
Mathis Mout
Centrocampista centrale
Monza
Ricardo Mangas
Ricardo Mangas
Esterno sinistro
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Monza
Andrea Colpani
Andrea Colpani
Trequartista di destra
Monza
Dany Mota
Dany Mota
Trequartista di sinistra
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Monza
Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela
Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela
Attaccante

MONZA (3-4-2-1) la probabile formazione

Thiam, Kouadio, Lucchesi, Carboni, Birindelli, Foe Ondoa, Mout, Chaby Mangas, Colpani, Mota Carvalho, Pereira Sousa Varela. All. Ivan Juric

  • Rientrano dalla squalifica  e giocano titolari Thiam e Dany Mota
  • Akinsamiro recupera ma inizialmente parte dalla panchina
  • Gli indisponibili sono: Pessina, Touré, Ciurria e Colombo
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
James Abankwah
James Abankwah
Difensore di destra
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Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore centrale
Udinese
Enzo Ebosse
Enzo Ebosse
Difensore di sinistra
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Udinese
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
Esterno destro
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
Centrocampista centrale
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Centrocampista centrale
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
Esterno di sinistra
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Udinese
Unai Gómez
Unai Gómez
Trequartista di destra
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
Trequartista di sinistra
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Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

UDINESE (3-4-2-1) la probabile formazione

Okoye, Abankwah, Solet, Ebosse, Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara, Ekkelenkamp, Gómez, Davis. All. Kosta Runjaic

  • Keinan Davis torna dal primo minuto in attacco
  • Ebosse favorito su Bertola nel trio difensivo
  • Occasione per Unai Gomez al posto dell'infortunato Zaniolo

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