Esordio casalingo per il Monza di Ivan Juric dopo il ko all'esordio contro l'Inter. Rientrano dalla squalifica Thiam in porta e Dany Mota sulla trequarti. Akinsamiro sarà fra i convoicati ma parte dalla panchina. Nell'Udinese gli infortuni di Palma e Zaniolo mescolano le carte. Davanti occasione per Unai Gomez con Davis che torna dal primo minuto. Dietro Ebosse è favorito su Bertola
Probabili Formazioni
MONZA (3-4-2-1) la probabile formazione
Thiam, Kouadio, Lucchesi, Carboni, Birindelli, Foe Ondoa, Mout, Chaby Mangas, Colpani, Mota Carvalho, Pereira Sousa Varela. All. Ivan Juric
- Rientrano dalla squalifica e giocano titolari Thiam e Dany Mota
- Akinsamiro recupera ma inizialmente parte dalla panchina
- Gli indisponibili sono: Pessina, Touré, Ciurria e Colombo
UDINESE (3-4-2-1) la probabile formazione
Okoye, Abankwah, Solet, Ebosse, Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara, Ekkelenkamp, Gómez, Davis. All. Kosta Runjaic
- Keinan Davis torna dal primo minuto in attacco
- Ebosse favorito su Bertola nel trio difensivo
- Occasione per Unai Gomez al posto dell'infortunato Zaniolo