Esordio casalingo per il Monza di Ivan Juric dopo il ko all'esordio contro l'Inter. Rientrano dalla squalifica Thiam in porta e Dany Mota sulla trequarti. Akinsamiro sarà fra i convoicati ma parte dalla panchina. Nell'Udinese gli infortuni di Palma e Zaniolo mescolano le carte. Davanti occasione per Unai Gomez con Davis che torna dal primo minuto. Dietro Ebosse è favorito su Bertola