La partita tra Venezia e Lazio, valida per la 5^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 19 settembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Davide Polizzi, commento Lorenzo Minotti. Inviati Marina Presello e Matteo Petrucci. Sabato appuntamento alle ore 17 con La Casa dello Sport condotto da Mario Giunta, con Maurizio Compagnoni e Stefano De Grandis, che dalle 18 saranno ospiti di Campo Aperto Speciale condotto da Ilaria Alesso. Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Sky Saturday Night , con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.

I numeri di Venezia e Lazio

La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime sette sfide contro il Venezia in Serie A (5V, 2N), con l'ultimo successo dei lagunari che risale al 5 gennaio 2000 con Spalletti allenatore (2-0 con gol di Maurizio Ganz e Filippo Maniero). Venezia e Lazio hanno pareggiato l'ultimo confronto in Serie A (0-0 il 22 febbraio 2025 al Penzo) e solo una volta hanno registrato due pareggi di fila nel massimo campionato: tra il novembre 1966 e l'aprile 1967. I sei successi del Venezia contro la Lazio in Serie A sono tutti arrivati in gare casalinghe; più nel dettaglio, i lagunari hanno evitato la sconfitta in nove delle 12 partite al Penzo contro i biancocelesti nel massimo campionato (6V, 3N). Il Venezia ha perso tutte le prime quattro partite stagionali di Serie A solo per la terza volta, dopo il 2001/02 e il 1949/50 - in entrambi i casi i veneti uscirono sconfitti anche alla quinta gara. La Lazio ha guadagnato 10 punti in questo campionato, eguagliando la sua miglior partenza dopo quattro partite stagionali di Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre (10 anche nel 2017/18, nel 1999/2000 e nel 1974/75). La Lazio potrebbe vincere tutte le prime tre trasferte stagionali di Serie A solo per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2017/18, il 2002/03 e il 1972/73. La Lazio ha vinto le ultime tre gare di campionato contro avversarie neopromosse (tutte nel 2026 con il punteggio di 2-1), dopo che invece non aveva ottenuto alcun successo nelle sette precedenti partite contro queste formazioni in Serie A (5N, 2P). Il Venezia è una delle tre formazioni ad aver subito più gol in questo avvio di campionato: 11, al pari di Fiorentina e Monza - ben sei di questi sono arrivati nel corso degli ultimi 30 minuti di gioco (record negativo).