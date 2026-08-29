Dove vedere Fiorentina-Frosinone in tv

La partita Fiorentina-Frosinone della 2^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 29 agosto alle ore 18.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Fiorentina e Frosinone

Questo sarà il 7° confronto in Serie A tra Fiorentina e Frosinone (fin qui il bilancio è di 2 vittorie viola, 3 pareggi e 1 vittoria dei ciociari). Non si è mai registrato un pareggio nelle sfide di Serie A tra le due squadre giocate allo stadio Artemio Franchi e la Fiorentina rappresenta l'avversaria contro cui il Frosinone ha disputato più gare esterne andando sempre a segno nella competizione. La Fiorentina è imbattuta nelle ultime quattro sfide di Serie A contro squadre neopromosse (3V, 1N). Se la squadra di Fabio Grosso ripetesse la sconfitta contro la Roma all'esordio in questa Serie A, perderebbe le prime due partite di campionato per la prima volta dalla stagione 2019/20; i viola, inoltre, non restano a secco di gol nelle prime due giornate dal 2014/15 e non vincono la prima partita casalinga stagionale in Serie A dal 2022 (contro la Cremonese neopromossa). Nelle prime due giornate del massimo campionato, il Frosinone ha registrato 1 vittoria (nel 2023 contro l'Atalanta), 1 pareggio (nel 2018 contro il Bologna) e 5 sconfitte. I ciociari, inoltre, non hanno mai segnato nella prima trasferta stagionale. Albert Gudmundsson, uno dei due giocatori (con Rolando Mandragora) della Fiorentina ad aver già segnato contro il Frosinone in Serie A, è a secco di gol o assist da 8 partite consecutive; solo nelle sue prime 9 presenze in campionato ha registrato una striscia più lunga.