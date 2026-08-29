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Lazio-Genoa, le probabili formazioni

Serie A

Dopo la vittoria con il Bologna, la Lazio fa il suo esordio all'Olimpico contro il Genoa di De Rossi. Partita in programma domenica 30 agosto alle ore 20.45. Gattuso lancia Frattesi titolare, ballottaggio tra Dia e il nuovo arrivato Pinamonti in attacco. Nel Genoa Sow potrebbe giocare al posto di Armorim

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Lazio
Christos Mandas
Christos Mandas
portiere
Lazio
Romano Floriani
Romano Floriani
terzino destro
pubblicità
Lazio
Danilho Doekhi
Danilho Doekhi
difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
difensore centrale
pubblicità
Lazio
Alfonso Pedraza
Alfonso Pedraza
terzino sinistro
Lazio
Davide Frattesi
Davide Frattesi
mezzala destra
Lazio
Nicolò Rovella
Nicolò Rovella
centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
mezzala sinistra
pubblicità
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
ala destra
Lazio
Boulaye Dia
Boulaye Dia
attaccante centrale
pubblicità
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
ala sinistra

La probabile formazione della Lazio

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Rovella, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Gennaro Gattuso

  • Dopo il gol vittoria contro il Bologna, Davide Frattesi è subito titolare all'esordio all'Olimpico
  • Ballottaggio tra Isaksen e Cancellieri sulla destra e tra il nuovo arrivato Pinamonti e Dia al centro dell'attacco
  • Difesa tutta nuova, ancora out Romagnoli
Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
difensore centrale di destra
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Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
esterno destro
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
centrocampista centrale
Genoa
Djibril Sow
Djibril Sow
centrocampista centrale
Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
esterno sinistro
pubblicità
Genoa
Tommaso Baldanzi
Tommaso Baldanzi
terquartista
Genoa
Vítor Manuel Vitinha
Vítor Manuel Vitinha
trequartista
pubblicità
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
attaccante centrale

La probabile formazione del Genoa

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. Daniele De Rossi

  • Unico cambio per De Rossi, rispetto al Napoli, con Sow al posto di Amorim a centrocampo
  • Gli esterni sono Norton-Cuffy ed Ellertsson
  • Davanti c'è Colombo con Baldanzi e Vitinha alle sue spalle

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