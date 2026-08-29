Lazio-Genoa, le probabili formazioni

Dopo la vittoria con il Bologna, la Lazio fa il suo esordio all'Olimpico contro il Genoa di De Rossi. Partita in programma domenica 30 agosto alle ore 20.45. Gattuso lancia Frattesi titolare, ballottaggio tra Dia e il nuovo arrivato Pinamonti in attacco. Nel Genoa Sow potrebbe giocare al posto di Armorim
Probabili Formazioni
La probabile formazione della Lazio
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Rovella, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Gennaro Gattuso
- Dopo il gol vittoria contro il Bologna, Davide Frattesi è subito titolare all'esordio all'Olimpico
- Ballottaggio tra Isaksen e Cancellieri sulla destra e tra il nuovo arrivato Pinamonti e Dia al centro dell'attacco
- Difesa tutta nuova, ancora out Romagnoli
La probabile formazione del Genoa
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. Daniele De Rossi
- Unico cambio per De Rossi, rispetto al Napoli, con Sow al posto di Amorim a centrocampo
- Gli esterni sono Norton-Cuffy ed Ellertsson
- Davanti c'è Colombo con Baldanzi e Vitinha alle sue spalle