Dove vedere Monza-Udinese in tv

La partita tra Monza e Udinese della 2^ giornata di Serie A si gioca sabato 29 agosto alle ore 18.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky

La partita Monza-Udinese della 2^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 29 agosto alle ore 18.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 2 (canale 215) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Monza e Udinese

Monza e Udinese si affrontano per la 7^ volta in Serie A. I brianzoli hanno vinto l'ultima sfida contro i friulani, che però rimangono una delle 8 squadre contro cui la squadra di Ivan Juric non ha mai vinto in 3 partite casalinghe in campionato (1N, 2P). L'Udinese ha perso solo una delle ultime 5 trasferte in Lombardia in Serie A (2V, 2N), contro il Como lo scorso gennaio. Il Monza non ha mai pareggiato all'esordio casalingo in Serie A (1V, 2P). L'Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime 3 stagioni all'esordio in trasferta in campionato (1V, 2N). La squadra di Kosta Runjaic potrebbe pareggiare nelle prime due giornate per la prima volta dal 2001 dopo l'1-1 contro il Como al debutto. I bianconeri e il Monza figurano tra le 5 squadre con la media di possesso palla più bassa nella prima giornata, rispettivamente con il 41,2% e il 29,6%. Dopo aver segnato all'esordio contro l'Inter, Gustavo Varela punta a diventare il primo giocatore nella storia del Monza a trovare il gol nelle sue prime 2 presenze in Serie A. Dalla seconda metà di marzo, nessun centrocampista ha preso parte a più reti in Serie A di Jurgen Ekkelenkamp con l'Udinese (5, a pari merito con Kevin De Bruyne).