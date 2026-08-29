Dove vedere Sassuolo-Torino in tv

La partita Sassuolo-Torino della 2^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 29 agosto alle ore 18.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 3 (canale 216) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Torino

Questa sarà la 25^ partita di Serie A tra Sassuolo e Torino. I granata hanno vinto le ultime 2 partite di campionato contro il Sassuolo e puntano a ottenere 3 successi consecutivi contro i neroverdi nella competizione per la prima volta. Tra le squadre affrontate almeno 3 volte in casa in Serie A, il Torino è una delle 3 contro cui il Sassuolo vanta la percentuale di vittorie più bassa (8%, a pari merito con Napoli e Roma), con un bilancio di 1 vittoria, 8 pareggi e 3 sconfitte. Il Sassuolo potrebbe perdere le prime 2 partite di questa Serie A, un evento che si è verificato anche nelle ultime 2 stagioni e che in precedenza era accaduto solo nell'annata d'esordio (2013/14), quando una delle sconfitte iniziali arrivò proprio contro il Torino. Il Sassuolo ha perso la prima partita casalinga nelle ultime 2 stagioni, tante sconfitte quante ne aveva registrate nelle precedenti 10 stagioni (4V, 4N, 2P). Il Torino ha perso la prima giornata contro il Milan; i granata non iniziano un campionato con 2 sconfitte nelle prime 2 gare dal 2021. L'ultima partita casalinga del Sassuolo si è conclusa con una sconfitta contro il Lecce; i neroverdi non perdono 2 gare interne consecutive in campionato dall'ottobre-novembre 2025. Il Sassuolo, che ha effettuato il maggior numero di tiri nella prima giornata (22), ospita il Torino, la seconda squadra ad averne registrati meno (8, meglio solo del Monza). Il Torino è una delle due squadre, insieme al Napoli, contro cui Armand Laurienté ha disputato più partite senza mai partecipare a un gol nella competizione (6). Dopo il gol contro il Milan e quello all'ultima giornata dello scorso campionato, Ché Adams potrebbe andare a segno per 3 gare di fila per la prima volta nella competizione.