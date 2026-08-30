Dove vedere Lazio-Genoa in tv

La sfida della 2^ giornata tra Lazio e Genoa si gioca domenica 30 agosto alle ore 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita tra Lazio e Genoa della 2^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 30 agosto alle ore 20.45 in diretta sull' app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lazio e Genoa

Questa sarà la 111^ partita tra Lazio e Genoa in Serie A. La Lazio ha vinto 8 delle ultime 9 sfide di Serie A contro il Genoa, tra cui le 5 più recenti; l'ultima avversaria contro cui i biancocelesti hanno registrato 6 successi consecutivi nella competizione è stata il Cagliari (tra marzo 2022 e novembre 2025). La Lazio, però, è la squadra contro cui il Genoa ha vinto più partite (38) e realizzato più reti in Serie A (149). Le due squadre non hanno mai pareggiato negli ultimi 16 confronti nella massima serie in casa dei biancocelesti (10 vittorie della Lazio, 6 del Genoa). Il Genoa ha perso le ultime 3 gare di campionato; l'ultima volta che i rossoblù sono stati sconfitti in 4 incontri consecutivi di Serie A risale a dicembre 2021, con la quarta della striscia proprio contro la Lazio. I biancocelesti possono vincere le prime due gare stagionali in Serie A per la seconda volta nelle ultime 14 edizioni, dopo il 2021/22. Dall'altra parte, il Genoa può collezionare 2 ko nelle prime due partite giocate nel torneo per la prima volta proprio dal 2021/22. Davide Frattesi potrebbe diventare il terzo giocatore della Lazio a segnare in ciascuna delle prime due presenze con la squadra in campionato negli ultimi 20 anni, dopo Mauro Zarate nel 2008 e Sergio Floccari nel 2010. Lato Genoa, Lorenzo Colombo può diventare il primo giocatore italiano nato dal 2002 in avanti ad andare a segno in 5 diverse stagioni di Serie A.