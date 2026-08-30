Un primo tempo difficile e una ripresa più brillante, lo stesso copione visto a Genova nella prima giornata. Stavolta però non è bastato a vincere. Allegri spiega così a Dazn la sconfitta interna contro il Como: "Su entrambi i gol potevamo fare meglio, li abbiamo quasi regalati. I ragazzi sanno che bisogna essere più cattivi e attenti in certe situazioni. Sia nel primo che nel secondo tempo abbiamo creato occasioni, ma le partite sono lunghe e bisogna capire che quando non si può giocare, non si deve farlo. Non è una vergogna, anche prima dell'intervallo abbiamo concesso due occasioni in 20 secondi, siamo stati troppo passivi". Gli errori soprattutto in questa fase della stagione possono essere letali: "A inizio campionato, con le gambe imballate, e più difficile rimontare. Ma la nostra stagione non si deciderà contro Inter e Arsenal", ha detto l'allenatore toscano commentando i prossimi impegni del calendario.

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