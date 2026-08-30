Napoli-Como, Allegri: "Bisogna essere più cattivi in difesa"NAPOLI
Al Napoli non è bastato un buon secondo tempo per rimontare il Como. "La squadra ha creato occasioni, ma dobbiamo imparare a essere meno leggeri in difesa. Su entrambi i gol potevamo far meglio", ammette Massimiliano Allegri. "Bisogna capire che, quando non si riesce a giocare, si può benissimo non farlo e rischiare meno. A inizio stagione poi, con le gambe imballate è più difficile recuperare"
Un primo tempo difficile e una ripresa più brillante, lo stesso copione visto a Genova nella prima giornata. Stavolta però non è bastato a vincere. Allegri spiega così a Dazn la sconfitta interna contro il Como: "Su entrambi i gol potevamo fare meglio, li abbiamo quasi regalati. I ragazzi sanno che bisogna essere più cattivi e attenti in certe situazioni. Sia nel primo che nel secondo tempo abbiamo creato occasioni, ma le partite sono lunghe e bisogna capire che quando non si può giocare, non si deve farlo. Non è una vergogna, anche prima dell'intervallo abbiamo concesso due occasioni in 20 secondi, siamo stati troppo passivi". Gli errori soprattutto in questa fase della stagione possono essere letali: "A inizio campionato, con le gambe imballate, e più difficile rimontare. Ma la nostra stagione non si deciderà contro Inter e Arsenal", ha detto l'allenatore toscano commentando i prossimi impegni del calendario.
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"McTominay ha problemi di vesciche, De Bruyne sta meglio"
Allegri analizza anche la condizione dei isngoli giocatori, a partire da McTominay, uscito prima dell'ora di gioco dopo un match deludente: "Purtroppo ha dei problemi alle vesciche, sta facendo degli allenamenti ridotti". Chi migliora invece è Kevin De Bruyne, ancora entrato dalla panchina: "Sta meglio. Quando sarà titolare? Vedremo più avanti". Oggi ci sono stati anche la scelta di schierare Lang dall'inizio e il ritorno in campo di Neres: "Non giocava da 6/8 mesi, Lang invece ha fatto una buona partita. Nel complesso sono soddisfatto di quello che questi ragazzi hanno messo in campo".