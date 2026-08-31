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Bergomi a Sky Calcio Club: "L'Inter è riuscita a stare nella sofferenza". VIDEO

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L'Inter crea tanto, ma spreca molto a Cagliari, soffrendo fino all'ultimo per portare i tre punti a casa. Per Beppe Bergomi però Chivu deve essere più contento che preoccupato: "Credo che possa essere soddisfatto sia della facilità nel creare occasioni che della capacità di restare in partita nella sofferenza", ha detto nell'analisi post-partita a Sky Calcio Club

CAGLIARI-INTER 0-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE - MERCATO INTER LIVE

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