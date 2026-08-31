Ultime ore di calciomercato per chiudere gli ultimi acquisti. L'Inter ha già chiuso diversi colpi di spessore, ma è attenta a possibili sviluppi e occasioni dell'ultimo minuto. Segui il nostro liveblog di oggi per non perderti le news su trattative e indiscrezioni riguardanti sui nerazzurri raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport
MERCATO LIVE: JUVE – MILAN – ROMA – ALTRE NEWS
in evidenza
Il tabellone del mercato dell'Inter
John Stones in nerazzurro: i doppi ex tra Inter e Manchester City
John Stones è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter: l'ex Manchester City si aggiunge alla lista dei giocatori che hanno vestito la maglia dell'Inter e quella dei Citizen. Oltre ai più famosi Dzeko, Cancelo e Akanji (che Stones ritroverà anche ad Appiano), ce ne sono alcuni veramente difficili da ricordare: uno di questi in nerazzurro giocò appena 4'... e in Champions
I doppi ex di Inter e Manchester CityVai al contenuto
Quanto ha speso l'Inter sul mercato?
Nel corso di questa sessione di calciomercato l'Inter, tra nuovi arrivi, riscatti e giovani talenti, ha ufficializzato 15 colpi in entrata. In totale i nerazzurri hanno speso ben 101 milioni di euro
Spence e Chalobah nella top 10 degli inglesi più costosi nella storia della Serie A
I due nuovi colpi estivi di Inter e Como sono appaiati al terzo posto e spezzano quella che sarebbe stata una top 5 di sole cessioni del Chelsea. All'inizio della classifica (dati Transfermarkt) resiste un vecchio acquisto… in lire!
Spence e Chalobah nella top 10 degli inglesi più costosi nella storia della Serie AVai al contenuto
I prossimi impegni dei nerazzurri
Prima della pausa nazionali, la squadra di Chivu avrà ancora altre quattro partite da giocare, tra cui i big match contro Napoli, Real Madrid e Roma
- Inter-Napoli, sabato 5 settembre ore 18.00
- Real Madrid-Inter, martedì 8 settembre ore 21.00
- Inter-Udinese, lunedì 14 settembre ore 20.45
- Roma-Inter, sabato 19 settembre ore 18.00
I risultati delle prime partite
La Serie A 2026/27 dell'Inter è iniziata con due vittorie: prima il 4-1 contro il Monza e poi l'1-0 contro il Cagliari
Cagliari, chiuso l'arrivo di Massolin dall'Inter
Il Cagliari ha chiuso per l'arrivo di Yanis Massolin. Il trequartista arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni e un opzione del 10% sulla rivendita, ci sarà poi una contro opzione di 1.5 milioni per i nerazzurri. Il club rossoblù sta già organizzando le visite per il classe 2002
E si attende l'esordio di Spence
Dei nuovi acquisti, l'unico che ancora non ha esordito in maglia nerazzurra è Djed Spence. L'esterno, arrivato dal Tottenham, ha ancora qualche problema fisico che impedisce a Chivu di mandarlo in campo
A Cagliari i primi minuti di Curtis Jones
Curtis Jones ha fatto il suo esordio con la maglia dell'Inter. Entrato al 65' della partita contro il Cagliari al posto di Sucic, ha giocato i suoi primi minuti in nerazzurro. Il centrocampista è arrivato dal Liverpool per 30 milioni di euro più 5 di bonus più una percentuale sulla futura rivendita
Inter, adesso gli inglesi della storia nerazzurra diventano sei
Da tre a sei, in una sola sessione di mercato, aumentano così gli inglesi della storia dell'Inter dopo gli acquisti di Stones, Spence e Jones. Eccoli tutti
Curtis Jones è il sesto inglese della storia dell'InterVai al contenuto
Ufficiale la cessione di Asllani all'Al Jazira
L'Inter ha annunciato la cessione di Kristjan Asllani all'Al-Jazira Club. Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di riscatto o obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Di seguito tutte le ufficialità all'estero
Un vincitore dell'Europa League per Simone Inzaghi: Watkins passa dall'Aston Villa all'Al-HilalVai al contenuto
Monza: è fatta per Zeballos dal Boca Juniors
Colpo a sorpresa del Monza di Ivan Juric. Grazie a un blitz nella notte, il club biancorosso è riuscito a definire l'arrivo di Ezequiel Zeballos dal Boca Juniors. Dopo una lunga trattativa con il Napoli e il tentativo d'inserimento del Parma, alla fine è stato il Monza chiudere per l'argentino, che svolgerà le visite mediche in Argentina. Operazione da 4,5 milioni con 40% sulla futura rivendita
Le parole di Chivu nel post Cagliari
All'Inter basta Calhanoglu: Cagliari battuto 1-0
Seconda vittoria consecutiva per i nerazzurri che battono il Cagliari 1-0 all'Unipol Domus. Decisiva la rete al 9' di Hakan Calhanoglu, al suo secondo centro stagionale. Gli highlights
Gli highlights di Cagliari-Inter 0-1Vai al contenuto
Chivu: "Stones deve ritrovare la condizione, Jones deve adattarsi"
Dopo la vittoria in casa del Cagliari, l'allenatore dell'Inter ha parlato anche di mercato: "I nuovi sono appena arrivati, per loro giocare in determinati campi con una certa pressione è pane e burro, però Stones deve ritrovare condizione fisica e Jones deve adattarsi al nostro gioco".