John Stones è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter: l'ex Manchester City si aggiunge alla lista dei giocatori che hanno vestito la maglia dell'Inter e quella dei Citizen. Oltre ai più famosi Dzeko, Cancelo e Akanji (che Stones ritroverà anche ad Appiano), ce ne sono alcuni veramente difficili da ricordare: uno di questi in nerazzurro giocò appena 4'... e in Champions