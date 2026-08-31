Dove vedere Lecce-Roma in tv

La partita tra Lecce e Roma , valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 31 agosto alle 18.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti sono a cura di Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Lunedì sera chiude la giornata di campionato un nuovo appuntamento con la cronaca di Campo Aperto con Leo Di Bello , per poi concludere la giornata con Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan che racconterà le ultime trattative del mercato estivo insieme a Gianluca Di Marzio , Fayna , Luca Marchegiani , Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini .

I numeri di Lecce e Roma

Il Lecce ha perso 28 delle 40 partite giocate contro la Roma in Serie A, soltanto contro l’Inter. La Roma ha vinto tenendo la porta inviolata tutte le ultime tre sfide contro il Lecce in Serie A, l'unica avversaria negli ultimi 15 anni contro cui i giallorossi hanno registrato più successi consecutivi senza subire nemmeno un gol è stata il Crotone, tra il 2016 e il 2018. Il Lecce ha vinto solo una delle 20 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (8N, 11P): 4-2 il 7 aprile 2012, grazie alle doppiette di Luis Muriel e David Di Michele (gol di Bojan Krkic ed Erik Lamela per i giallorossi); quella è stata anche l'ultima occasione in cui giocatori della squadra salentina hanno trovato la via del gol al Via del Mare nel torneo. Il Lecce ha vinto le ultime tre partite giocate in Serie A. La Roma è la squadra che Eusebio Di Francesco ha affrontato più volte da allenatore in Serie A senza mai vincere: 16 sfide (3N, 13P), perdendo tutte le 10 più recenti.