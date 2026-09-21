Christian Pulisic protagonista assoluto di Milan-Lecce. Lo statunitense, che non segnava da 266 giorni, sblocca la partita al 14' con un super gol: stop di destro pregevole e conclusione in controbalzo di sinistro. E San Siro nel momento della sostituzione gli regala la standing ovation

Non giocava titolare dal 26 aprile a San Siro contro la Juventus, cinque mesi dopo Pulisic torna in campo dall'inizio, si riprende il Milan con una rete da incorniciare e risolve uno dei problemi del Milan di Amorim: l'incapacità di segnare nei primi tempi. Tutto succede contro il Lecce poco prima del quarto d’ora di gioco: lancio di Pavlovic a pescare lo statunitense sulla corsa, aggancio morbidissimo di destro e conclusione super rapida di sinistro per battere Falcone in uscita. Torna il sorriso sul volto di Pulisic, che non esultava dal 28 dicembre 2025 contro il Verona. Va ricordato che il numero 11 è reduce da una microfrattura al perone della gamba destra rimediata a luglio durante i Mondiali che gli ha impedito di svolgere al meglio la preparazione estiva. Sostituito al 69', Pulisic è uscito dal campo prendendosi la standing ovation di San Siro.