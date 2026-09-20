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Cardinale a Sky dopo Milan-Lecce: "Tra le migliori gare, lavoriamo per tornare vincenti"

milan

Il patron del Milan ha commentato il successo dei rossoneri sul Lecce e in generale questo avvio di stagione: "Sono stati tra i migliori 90' visti, faccio i complimenti ad Amorim e ai giocatori". E aggiunge: "Ringrazio i tifosi perché ci sostengono anche in questo periodo di transizione, lavoriamo per riportare il Milan alla sua tradizione vincente, serve tempo per trovare la giusta amalgama"

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Gerry Cardinale ha assistito in prima persona a San Siro alla vittoria del suo Milan contro il Lecce per 3-0. Un successo convincente, che il patron rossonero ha commentato con queste dichiarazioni a Sky nel post partita: "Sono stati tra i migliori 90 minuti che abbiamo visto. Voglio congratularmi con Ruben (Amorim, ndr) e con i nostri giocatori per aver continuato a lottare in queste partite iniziali, prima della sosta per le Nazionali". Cardinale ha voluto rimarcare come il Milan abbia bisogno di un po' di tempo a causa dei tanti cambiamenti nell'ultima estate, dall'allenatore ai nuovi calciatori ingaggiati: "Non bisogna dimenticare che un nuovo allenatore, con un nuovo stile di gioco e nuovi giocatori, ha bisogno di tempo per trovare la giusta amalgama. Apprezzo inoltre i nostri tifosi per il sostegno dimostrato durante questa fase di transizione, mentre lavoriamo per ingranare e riportare l'AC Milan alla sua tradizione vincente".

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