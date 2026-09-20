Il patron del Milan ha commentato il successo dei rossoneri sul Lecce e in generale questo avvio di stagione: "Sono stati tra i migliori 90' visti, faccio i complimenti ad Amorim e ai giocatori". E aggiunge: "Ringrazio i tifosi perché ci sostengono anche in questo periodo di transizione, lavoriamo per riportare il Milan alla sua tradizione vincente, serve tempo per trovare la giusta amalgama"

Gerry Cardinale ha assistito in prima persona a San Siro alla vittoria del suo Milan contro il Lecce per 3-0. Un successo convincente, che il patron rossonero ha commentato con queste dichiarazioni a Sky nel post partita: "Sono stati tra i migliori 90 minuti che abbiamo visto. Voglio congratularmi con Ruben (Amorim, ndr) e con i nostri giocatori per aver continuato a lottare in queste partite iniziali, prima della sosta per le Nazionali". Cardinale ha voluto rimarcare come il Milan abbia bisogno di un po' di tempo a causa dei tanti cambiamenti nell'ultima estate, dall'allenatore ai nuovi calciatori ingaggiati: "Non bisogna dimenticare che un nuovo allenatore, con un nuovo stile di gioco e nuovi giocatori, ha bisogno di tempo per trovare la giusta amalgama. Apprezzo inoltre i nostri tifosi per il sostegno dimostrato durante questa fase di transizione, mentre lavoriamo per ingranare e riportare l'AC Milan alla sua tradizione vincente".